　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比鮮奶茶更讚！「1飲品完勝」品質超穩　一票人推：就是那個味

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

網搜小組／劉維榛報導

奶精奶茶就是有魔力！一名妹子笑稱，她最喜歡奶精奶茶，尤其50嵐的波霸奶茶最好喝，文章引來眾多網友推薦，「奶精+黑色珍珠才是王道！清心、50嵐、春水堂、CoCo」、「不喝珍奶，但50嵐、可不可、五桐號這三家都會去」；還有人直呼，「奶精的味道最穩定！」

一名女網友在Threads表示，她最愛喝50嵐的波霸奶茶，而且要奶精的不能是鮮奶，同時也好奇飲料控們是否也有推薦名單，「哪一家飲料店的珍珠奶茶最好喝？」

文章引發討論，一票飲料控也服了，「奶精奶茶才是奶茶，鮮奶去旁邊」、「奶精才是重點那個味」、「奶精的味道最穩定，每家手搖飲用的鮮奶品牌不同，味道就會不同，喝鮮奶的都不知道會不會踩雷」、「奶精才是王道啊」、「可以喝看看奶綠加燕麥！絕配 」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了50嵐，還有人大推「奶精+黑色珍珠才是王道！清心、50嵐、春水堂、CoCo」、「想來想去還是天仁茗茶與春水堂的奶精奶茶，奶綠加珍珠更棒」、「以前50嵐，現在迷客夏才是No.1，珍珠有夠Q天啊」、「50嵐、龜記（茶王奶茶）巨好喝 」、「50嵐的奶精奶茶真的是從小喜歡的味道」、「喝過那麼多奶精奶茶還是最愛清心」、「奶精+1，燕麥奶茶+混珠」、「我喜愛茶湯會波霸奶茶」、「不喝珍奶，但50嵐、可不可、五桐號這三家都會去」、「50嵐第一名，第二名喫茶趣，第三名春水堂」。

ET快訊
獨／台中男豪宅遭虐死　綑綁虐打「還錄影」
快訊／台中七期豪宅命案！　26歲男遭凌虐致死
台積電1080梯「學長」解套！股東跌破140萬　進場變動一表
「5職業」最可能被AI取代！　最新調查曝
快訊／新加坡拒絕入境！　詐10億男抵台畫面曝光
以為去打工！國三少女遭情侶囚禁　性侵逾10次
iPhone「超煩躁1功能」　果粉爆共鳴：每次都按錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

傻眼！嘉義熱炒店「時價空心菜」一盤竟要320元　店家回應了

比鮮奶茶更讚！「1飲品完勝」品質超穩　一票人推：就是那個味

中華景觀協進會精彩論壇　淨零時代下景觀新角色促進「與自然共好」人類美好生活

雲科大校長遴選結果揭曉！張傳育接棒：目標成為全國最強大學

逢甲夜市沒落不意外？買車輪餅「老闆1舉動」他怒：被這群人玩壞

東北季風又來！雨彈轟7天「北東下到發紅」　降溫時間曝

最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉爆共鳴：每次都按錯

獨／飯糰加蛋只要5元被讚爆：台北的良心　業者：還賣20元太誇張

白種元去過！板橋「珍珠奶茶攤」人潮塞滿巷弄　她：黑白大廚太猛

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

傻眼！嘉義熱炒店「時價空心菜」一盤竟要320元　店家回應了

比鮮奶茶更讚！「1飲品完勝」品質超穩　一票人推：就是那個味

中華景觀協進會精彩論壇　淨零時代下景觀新角色促進「與自然共好」人類美好生活

雲科大校長遴選結果揭曉！張傳育接棒：目標成為全國最強大學

逢甲夜市沒落不意外？買車輪餅「老闆1舉動」他怒：被這群人玩壞

東北季風又來！雨彈轟7天「北東下到發紅」　降溫時間曝

最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉爆共鳴：每次都按錯

獨／飯糰加蛋只要5元被讚爆：台北的良心　業者：還賣20元太誇張

白種元去過！板橋「珍珠奶茶攤」人潮塞滿巷弄　她：黑白大廚太猛

大谷翔平跑壘瑕疵　跑壘教練：他應該衝過去

桃園萬聖城演唱會卡司、6裝置搶先看！觀音南瓜鬼屋也來了

獨／台中七期豪宅3嫌虐死26歲男！還錄影留證...將解剖查死因

靈車沒關好「屍體滑落」躺路中央！　路過駕駛嚇壞：以為撞死人

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　後台獎座被收傻眼了

張清芳驚爆張菲近況「找不到人了」！　遺憾：他確定不出來了

中共侵台川普只會「加徵關稅」　李彥秀：賴清德要擬定對策因應

魔術強森預言「詹皇之子」將成先發　KD試圖封阻布朗尼嘆老了

快訊／台中七期豪宅驚傳命案！新北男全身傷疑遭凌虐致死

守護弱勢修復家園　台南做工行善志工送愛助修繕

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

台北38年「排隊老店」宣布熄燈

女友髮圈一直消失！他一搜成果超驚人

iPhone充電到幾%「對電池最好」？　曝1重要設定

國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11/5起台北轉運站2樓變空城

恐有颱風　最新預報「台灣上空路線很多條」

大巨蛋4萬人散場「捷運手扶梯1景象」超危險

孩搭機「韓國吵到台灣」　他閉眼崩潰：頭被丟2次

最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

更多熱門

相關新聞

台灣珍奶被偷「惹怒劉思慕」　加拿大CEO道歉

台灣珍奶被偷「惹怒劉思慕」　加拿大CEO道歉

華裔演員劉思慕質疑魁北克Bobba珍奶業者產品有「文化挪用」之嫌引爆熱議後，業者昨天道歉表示將重新評估其「品牌、包裝和行銷策略，以確保能尊重和準確體現我們與台灣合作夥伴的關係和珍珠奶茶的文化根源」。

「邪惡1飲品」比鮮奶茶好喝！內行大推名單

「邪惡1飲品」比鮮奶茶好喝！內行大推名單

基底都紅茶！他見50嵐「2大熱門飲品」秘密　大票人驚呆

基底都紅茶！他見50嵐「2大熱門飲品」秘密　大票人驚呆

翰林茶館超殺珍奶優惠一次看！

翰林茶館超殺珍奶優惠一次看！

CoCo今天爽喝珍珠鮮奶茶買1送1

CoCo今天爽喝珍珠鮮奶茶買1送1

關鍵字：

珍奶奶精50嵐天仁春水堂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

少年撞死3人　父親職業曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面