比鮮奶茶更讚！「1飲品完勝」品質超穩　一票人推：就是那個味

網搜小組／劉維榛報導

奶精奶茶就是有魔力！一名妹子笑稱，她最喜歡奶精奶茶，尤其50嵐的波霸奶茶最好喝，文章引來眾多網友推薦，「奶精+黑色珍珠才是王道！清心、50嵐、春水堂、CoCo」、「不喝珍奶，但50嵐、可不可、五桐號這三家都會去」；還有人直呼，「奶精的味道最穩定！」

一名女網友在Threads表示，她最愛喝50嵐的波霸奶茶，而且要奶精的不能是鮮奶，同時也好奇飲料控們是否也有推薦名單，「哪一家飲料店的珍珠奶茶最好喝？」

文章引發討論，一票飲料控也服了，「奶精奶茶才是奶茶，鮮奶去旁邊」、「奶精才是重點那個味」、「奶精的味道最穩定，每家手搖飲用的鮮奶品牌不同，味道就會不同，喝鮮奶的都不知道會不會踩雷」、「奶精才是王道啊」、「可以喝看看奶綠加燕麥！絕配 」。

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除了50嵐，還有人大推「奶精+黑色珍珠才是王道！清心、50嵐、春水堂、CoCo」、「想來想去還是天仁茗茶與春水堂的奶精奶茶，奶綠加珍珠更棒」、「以前50嵐，現在迷客夏才是No.1，珍珠有夠Q天啊」、「50嵐、龜記（茶王奶茶）巨好喝 」、「50嵐的奶精奶茶真的是從小喜歡的味道」、「喝過那麼多奶精奶茶還是最愛清心」、「奶精+1，燕麥奶茶+混珠」、「我喜愛茶湯會波霸奶茶」、「不喝珍奶，但50嵐、可不可、五桐號這三家都會去」、「50嵐第一名，第二名喫茶趣，第三名春水堂」。