嘉檢攜手犯保協會推動馨生小市集　關懷與支持犯罪被害人

▲嘉義地檢署與犯保嘉義分會共同舉辦，馨生小市集 「匠心之作 馨藝匯聚」。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為傳遞社會關懷並支持犯罪被害人及其家屬（即馨生人）勇敢重啟人生，嘉義地檢(以下稱嘉檢)(蔡宗熙檢察長攜手財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會（下稱犯保嘉義分會）主任委員林木村，於民國114年4月22日至4月30日止，在該署1樓大廳內，特別舉辦「馨生小市集—匠心之作、馨藝匯聚」活動。此次活動，實際行動展現司法機關對受害者的溫暖關懷，提供馨生人展現自身才藝與創作能量，並提升社會大眾對犯罪被害人保護工作的認識與支持。

市集展出多位馨生人親手製作的手工藝品與手作食品，有手工饅頭、龍眼蜜、玉荷包荔枝蜜、手做吐司、Q餅、牛軋糖、水晶手環、堅果塔手工餅乾、艾草手工皂，每一件作品不僅展現創作者的巧思與技藝，更蘊含深厚的生命故事與情感，誠摯邀請大家蒞臨支持，細細品味這份真摯與溫度。

蔡宗熙檢察長除號召地檢署同仁熱情參與，並致詞表示，一般民眾前來地檢署多為辦理較為嚴肅的司法事務，期盼藉由嘉義犯保協會舉辦的馨生小市集，展現司法溫暖、柔性的一面。這些由馨生人親手製作的產品，不僅品質精緻，更承載著他們自立自強的心意，是一份難得的機會與感動，希望以實際行動鼓勵他們走過傷痛。

犯保嘉義分會林文村主任委員亦表示，感謝地檢署提供優質場地，讓馨生人有機會展現所學與才藝，面對人生困境依然勇於學習、不輕言放棄的精神。此外，也感謝地檢署長官與同仁熱情參與開幕活動，讓現場氣氛熱絡、人潮絡繹不絕！

嘉義地檢表示，本次馨生小市集關懷活動，歡迎民眾及署內同仁踴躍參觀選購，使馨生人的努力與創業精神讓更多人看見，一同感受馨生人透過手作所傳遞的溫度與堅毅力量。司法機關與公益力量攜手同行，共創美好、溫馨社會。