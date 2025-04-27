最狠身影曝光！板橋男「開槍爆頭」殺前妻　案發前到超商買啤酒

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市板橋區文聖街今(27日)凌晨2時50分許傳出一起凶殺案，謝姓男子(35歲)因與前妻陳女(35歲)有感情糾紛，在發生激烈口角後，謝竟持槍朝陳女頭部射擊，導致陳女當場倒臥血泊中慘死，隨後謝男持槍自戕，送醫搶救後呈現腦死，情況不樂觀。警方調查，謝男在案發前不久曾步行前往住家旁超商買啤酒，監視器也拍下陳男過馬路身影，不久後即發生憾事。

▲謝男案發前曾到住家旁超商買啤酒。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，謝男與陳女透過交友軟體認識並交往，2人於113年7月結婚，但婚後感情不睦，維持不到一年後仍於今年3月離異，2人沒有孩子，離婚後仍同住在文聖街租屋處。死者陳女是一名畫師，租下住家樓下空間與好友合開繪畫教室，並在畫室內授課；而兇嫌謝男則是一名工人，有詐欺、傷害前科。

案發前約凌晨1時許，謝男還曾步行外出到60公尺外的超商買啤酒，監視器也拍下謝男身影，當時他身穿白衣、白褲，走過斑馬線到對面超商，步伐從容，未料返家後即與陳女發生激烈爭執，並於2時50分許發生憾事。稍早檢方已經初步相驗陳女遺體，詳細案發原因、槍枝來源仍待警方進一步釐清。

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