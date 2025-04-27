　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

最狠身影曝光！板橋男「開槍爆頭」殺前妻　案發前到超商買啤酒

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市板橋區文聖街今(27日)凌晨2時50分許傳出一起凶殺案，謝姓男子(35歲)因與前妻陳女(35歲)有感情糾紛，在發生激烈口角後，謝竟持槍朝陳女頭部射擊，導致陳女當場倒臥血泊中慘死，隨後謝男持槍自戕，送醫搶救後呈現腦死，情況不樂觀。警方調查，謝男在案發前不久曾步行前往住家旁超商買啤酒，監視器也拍下陳男過馬路身影，不久後即發生憾事。

▲▼板橋男開槍殺前妻，案發前曾到住家旁超商買啤酒。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲謝男案發前曾到住家旁超商買啤酒。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，謝男與陳女透過交友軟體認識並交往，2人於113年7月結婚，但婚後感情不睦，維持不到一年後仍於今年3月離異，2人沒有孩子，離婚後仍同住在文聖街租屋處。死者陳女是一名畫師，租下住家樓下空間與好友合開繪畫教室，並在畫室內授課；而兇嫌謝男則是一名工人，有詐欺、傷害前科。

案發前約凌晨1時許，謝男還曾步行外出到60公尺外的超商買啤酒，監視器也拍下謝男身影，當時他身穿白衣、白褲，走過斑馬線到對面超商，步伐從容，未料返家後即與陳女發生激烈爭執，並於2時50分許發生憾事。稍早檢方已經初步相驗陳女遺體，詳細案發原因、槍枝來源仍待警方進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
425 2 3722 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
麻衣驚喜：我回來台灣了！　秒買珍奶狂吸
火線人物／「邊緣倫」穿上草鞋　朱立倫宣戰綠營為黨魁連任續命
陸「最美通緝犯」出獄開直播！　主打「改邪歸正」卻遭封號
影帝瘦到「顴骨凸、眼窩凹」衝熱搜！　本人傻眼：瘦你mei
日本人妻「1天被硬上3次」　婚內性侵11年生6孩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭海域赫見白化飛旋海豚！機率3萬分之1　賞鯨客超驚喜

快訊／台中東協廣場火警！3F排油煙機馬達燃燒　煙霧飄竄畫面曝

代誌大條！嘉義4煞毆打男子成傷　他進加護1個月後不治

酒店妹帶嫩男友摩鐵開趴　警臨檢一眼發現「牛B」毒咖啡

獨／板橋畫師遭前夫槍殺　簡訊求救閨蜜「他要拿壞東西過來」

彰化花壇死亡車禍！女穿越馬路慘遭撞死　女駕駛竟肇逃

狂掃22汽機車！向上路聯結車衝300米　10人受傷3人進加護觀察

最狠身影曝光！板橋男「開槍爆頭」殺前妻　案發前到超商買啤酒

輔大女校門前遭撞飛！趕上課橫越馬路雙腿骨折　慘痛影片曝

池上警耐心陪失智婦「散心」　溫情喊話1小時平安返家

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

安心亞「透視馬甲」好兇　辣跳〈like JENNIE〉

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

【1秒悲劇】男貼完春聯得意欣賞中　下秒手滑關門回不了家：X北

宜蘭海域赫見白化飛旋海豚！機率3萬分之1　賞鯨客超驚喜

快訊／台中東協廣場火警！3F排油煙機馬達燃燒　煙霧飄竄畫面曝

代誌大條！嘉義4煞毆打男子成傷　他進加護1個月後不治

酒店妹帶嫩男友摩鐵開趴　警臨檢一眼發現「牛B」毒咖啡

獨／板橋畫師遭前夫槍殺　簡訊求救閨蜜「他要拿壞東西過來」

彰化花壇死亡車禍！女穿越馬路慘遭撞死　女駕駛竟肇逃

狂掃22汽機車！向上路聯結車衝300米　10人受傷3人進加護觀察

最狠身影曝光！板橋男「開槍爆頭」殺前妻　案發前到超商買啤酒

輔大女校門前遭撞飛！趕上課橫越馬路雙腿骨折　慘痛影片曝

池上警耐心陪失智婦「散心」　溫情喊話1小時平安返家

宜蘭海域赫見白化飛旋海豚！機率3萬分之1　賞鯨客超驚喜

南方熱帶擾動可能成今年首颱　氣象署：不確定性大

中共政治局會議提「經貿鬥爭」　官媒：反映對形勢嚴峻性判斷

艾薇演出假牙噴飛！　崩潰「心都碎了」影片曝光狂吸200萬流量

民雄分局召開社區治安會議　提升居民識詐能力

吳桀睿二軍開轟2分砲　樂天5比4險勝統一

民雄打球意外娶到美嬌娘！　爆內幕：原本是好朋友想追她

曼谷最新景點！全球首座65度傾斜觀景台　站在75樓高邊緣俯瞰大地

台灣「可避免死亡人數」輸日韓！健康台灣需仰賴「5大支柱」政策

朋友嘴砲問「喜歡姐姐男友？」　親妹秒變臉！她震驚：頭皮發麻

瘦子寫歌「Ozi勾二嫂」　記者狂CUE快逼瘋他XD

社會熱門新聞

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

要求各地檢辦藍營罷免站？最高檢察署回應

板橋男開槍殺前妻！死者案發前10分鐘曾求救

朱立倫3人均否認犯行　謝龍介多吃一罪

輔大女校門前遭撞　雙腿粉碎性骨折

吃生魚片併桌！對方「解壓縮」2人變5個

住弟弟家失聯水塔泡屍3天　最後身影曝

即／高雄鳥松某社區女子墜樓亡　身份待查

更多熱門

相關新聞

板橋畫師遭前夫槍殺　求救簡訊內容曝

板橋畫師遭前夫槍殺　求救簡訊內容曝

新北市板橋區文聖街27日凌晨2時許傳出一起槍擊案，35歲謝姓男子為了挽回婚姻，與前妻35歲陳女發生爭吵，謝男先外出買啤酒，返家後竟持槍朝陳女頭部擊發，造成陳女當場死亡；隨後謝男持槍自戕，送醫搶救後呈現腦死。據了解，在案發前10分鐘，陳女曾傳訊給友人，表示正在與前夫激烈爭吵「他要拿壞東西（槍枝）過來」，友人雖立即聯繫陳女胞妹並報警，但仍來不及阻止憾事。

板橋男開槍殺前妻！死者案發前10分鐘曾求救

板橋男開槍殺前妻！死者案發前10分鐘曾求救

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

醫策會砸1.4億買板橋指標大樓　前屋主大賺3776萬出場

醫策會砸1.4億買板橋指標大樓　前屋主大賺3776萬出場

板橋「埔墘4-7區」大變身　50間大違建換1.88公頃新住宅區

板橋「埔墘4-7區」大變身　50間大違建換1.88公頃新住宅區

關鍵字：

板橋前妻

讀者迴響

熱門新聞

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

板橋男行刑式槍殺畫師妻！畫室學生震驚：怎麼會這樣

向上路聯結車無煞車追撞！21汽機車撞毀9傷

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！

即／台中向上路長下坡連環撞！傷亡不明

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

快訊／板橋男「朝前妻頭部」開槍　女死男命危

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

更多

最夯影音

更多

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面