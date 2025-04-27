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板橋男開槍殺前妻！死者案發前10分鐘曾求救　好友報警仍來不及

記者陳以昇、陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市板橋區文聖街今(27日)凌晨2時許傳出一起槍擊案，初步調查，謝姓男子(35歲)與前妻陳女(35歲)有感情糾紛，2人發生爭吵後，謝男竟持槍朝陳女頭部擊發，造成陳女當場死亡；隨後謝男持槍自戕，送醫搶救後呈現腦死，狀況不樂觀。據了解，在案發前10分鐘，陳女曾傳訊給友人，表示正在與前夫激烈爭吵，友人雖立即聯繫陳女胞妹並報警，但仍來不及阻止憾事。

▲▼ 新北板橋男子槍殺前妻，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者陳以昇攝）

▲謝男持槍射殺前妻後自戕，警方在現場拉起封鎖線。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，謝男與陳女曾有過一段婚姻關係、沒有孩子，2人承租文聖街住處同住，但夫妻感情生變，約於一個多月前離異，仍保持同住關係。鄰居指出，謝男與陳女感情不睦，經常發生爭吵，還曾目睹謝男在畫室門口毆打陳女、將她壓在地上猛力拉扯頭髮，今年初時就曾因此報案，但警方到場後雙方均表示不提告，最後不了了之。

據悉，在命案發生前10分鐘，陳女曾傳訊給好友，表示又與前夫發生激烈爭執，當時好友擔心陳女可能出事，立即聯繫陳女胞妹，同時報警處理，但當警方與陳女妹妹到場進入二樓臥室時，陳女已經頭部中槍、倒臥在血泊中，而謝男也自戕昏迷，失去意識。

根據警方了解，死者陳女是一名畫師，租下住家樓下空間與好友合開繪畫教室，並在畫室內授課；而兇嫌謝男則是一名工人，有詐欺、傷害前科，今案發前約凌晨1時許，謝男曾步行外出到60公尺外的超商買啤酒，返家後隨即與陳女發生爭吵，並於2時50分許發生憾事。稍早陳女胞妹在男友陪同下前往派出所製作筆錄，作完後隨即低調離開。詳細案發原因、槍枝來源仍待警方進一步釐清。

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▲▼ 新北板橋男子槍殺前妻，警方到場拉起封鎖線調查。（圖／記者陳以昇攝）

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