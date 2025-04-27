法拍競標物一片車海　赫見「2根登山杖+雨傘」價值僅300元

▲執行署台中分署5月初動產法拍，標的物出現2支便宜登山杖。（圖／翻攝法務部行政執行署台中分署）



記者許權毅／台中報導

法務部行政執行署公告5月初進行拍賣，當中不少車輛、股票等，不過裡頭卻有「登山杖2支」跟「雨傘1把」。據查，該登山杖也並非高級品牌，甚至網路上最低價只要100多，3支競標物合起來價值可能僅300多塊，不過該名陳姓查封義務人，還有一輛Lexus RX450h，2件標的物均不設底價、零元起標。

據查詢，執行署台中分署將在5月6日10點、8日10點進行動產拍賣，6日以車輛為主，8日則是以股票為主。當中較有價值的為，一名簡姓查封義務人之車輛，2006年出廠INFINITI休旅車，二手市值約10多萬，另名陳姓查封義務人之車輛為2013年出廠Lexus RX450h，二手市值有近30萬不等。

▲▼本次拍賣較有價值的2台車為Lexux、INFINITI休旅車。（圖／翻攝法務部行政執行署台中分署）



不過，該名陳姓查封義務人，還有一筆動產遭法拍，標的物為Cleye牌登山杖2支、雨傘1支。陳疑似因積欠房地稅遭強制執行，過往也有多筆債務遭債權人要求清償。

台中分署公告指出，本次拍賣不定底價，以現場出價最高並經當場公開高呼三次後仍無人出更高價之應買人為拍定人。但移送機關、債權人或義務人對於所出之最高價，認為不足而為反對之表示時，執行拍賣人應不為拍定，由本分署定期再行拍賣。另外，若至車輛過戶時止滯欠之相關稅、費及罰鍰後，始得辦理過戶登記 。