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陸超紅「宮廷秘方」面膜！工廠遭爆「蟑螂爬滿地」

▲▼陸超紅「宮廷秘方」面膜！工廠遭爆「蟑螂爬滿地」。（圖／翻攝微博）

▲「宮廷秘方」面膜。（圖／翻攝微博）

文／香港01

一款號稱草本植物製作、能嫩白祛斑的「宮廷秘方」面膜粉在大陸網上販售，短短幾個月的時間銷量就達到了數百盒，央視報道，這款銷售火熱的面膜是在髒亂差的家庭工坊裡生產出來的，不只地面爬滿蟑螂，面膜的有害物質包括黴菌、病菌都是超標的。還有更嚴重的是重金屬的超標，甚至還有一些荷爾蒙的含量，是不合格的產品。

2024年8月，北京昌平警方根據轄區居民舉報，查封了一家在電商平台販售「三無」化妝品的店家。在循線追查製造商時，查到了位於福建福州的王某，並在王某的家中查獲大量自製的面膜、面霜等護膚品和簡單的製作工具。

北京市昌平區人民檢察院第二檢察部檢察官高剛受訪時稱，該作坊非常簡陋，「而且研磨的工具邊上有很多蟑螂在爬，明顯不符合生產的條件和專業的要求。」

儘管王某一再狡辯稱，這些化妝品的主要原料都是中草藥，對人體皮膚無毒無害，然而經過進一步檢測，查扣的這些產品不僅存在重金屬汞、砷含量超標問題，還添加了國家禁止在化妝品中使用的激素。

委託了北京藥品檢驗研究院進行專業的鑑定，從這些檢材裡面鑑定出黴菌、病菌都是超標的。還有更嚴重的是重金屬的超標，甚至還有一些荷爾蒙的含量。這些都是嚴重危害人體健康的一些成分，最後的結論是不合格產品。

▼面膜在小作坊製作，環境相當糟糕。（圖／翻攝微博）

▲▼陸超紅「宮廷秘方」面膜！工廠遭爆「蟑螂爬滿地」。（圖／翻攝微博）

在王某生產的這些化妝品外包裝上，除了宣稱的純天然成分外，還有一個噱頭，那就是「宮廷秘方」，代理商在網店的宣傳頁面，還對所謂「宮廷秘方」中各類原材料的功效進行了誇大宣傳。這也讓許多不明真相的消費者信以為真。

據王某交代，她本人並沒有接觸過化妝品行業，也沒有相關的知識儲備，這些「宮廷秘方」都是從書上和網上看到的。其中賣最火的一款面膜粉，就是王某購買相關原料後，自己研磨配比調製的。為節省成本，這些原料也是專挑價格最低的採購，安全性和作用功效根本無法保證。

經檢察機關查實，自2017年起，王某將廉價中草藥與滑石粉等化工原料混合，自行設計「瑩肌如玉粉」「退紅粉」等產品，借助電商平台分銷商銷往全國多地，僅有據可查的銷售金額就達20.8萬元，現場查獲未售產品萬元。

2025年1月，北京市昌平區人民檢察院以生產、銷售偽劣產品罪對王某提起公訴。近日，北京市昌平區人民法院作出一審判決，以生產、銷售偽劣產品罪判處被告人王某有期徒刑二年十個月，緩刑四年，併處罰金人民幣20萬元。

同時，禁止王某從事任何跟生產、銷售化妝品有關的行為。判決生效後，行政機關依檢察機關建議，也對涉案店舖作出閉店下架商品等處理。

辦案檢察官表示，從司法實務來看，目前網路上販售的「三無」化妝品，通常會有各種新型偽裝手段：如「海外代購」產品無中文標籤，「古法手工藝」不標註生產日期，「私人訂製」宣稱規避批量生產，「掃碼驗真」連結實為偽造網頁。

值得關注的是，在本案中，王某銷售的面膜還有化妝水，一支就可能達到幾百元的價格，其實和很多國際上的大牌都快持平。央視報道指，「大家也是認為它能賣到這麼貴的價格，是不是真的有相應的功效，所以才會去相信他，才會去選擇購買。」

據了解，根據大陸《化妝品監督管理條例》相關條款明文規定，「化妝品經營者應建立並執行進貨查驗記錄制度」「不得自行配製化妝品」。

同時，皮膚科專家也提醒，市面上標稱能快速祛斑、祛痘、美白等功效的化妝品大多都存在重金屬超標和激素添加等問題，在一些「三無」化妝品中，這類非法添加帶來的隱患更為突出。

首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院皮膚科主任周萍提醒，化妝品中汞、砷和荷爾蒙等成分超標會對人體健康造成嚴重危害。長期使用含汞化妝品可能導致皮膚色素沉澱、皮膚變薄、出現紅血絲，甚至引發過敏性皮膚炎。

長期接觸砷會引起慢性中毒，表現為皮膚角化、色素異常，嚴重時可誘發皮膚癌。這些成分協同作用，加劇毒性，例如添加激素掩蓋皮膚問題如過敏，汞、砷繼續造成隱形傷害。此類問題常見於非法添加的「三無」產品，務必提高警覺。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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