「三寶報到！」世壯運三隻巨型壯寶降落板橋體育場　最萌打卡點拍照抽好禮

▲「三寶報到！」世壯運三隻巨型壯寶降落板橋體育場。（圖／新北市體育局提供，下同）

生活中心／綜合報導

為迎接2025雙北世界壯年運動會，新北市體育局在板橋體育場打造最萌打卡地標「壯寶樂園」，現場有三隻超人氣巨型壯寶氣球裝置，還有溫馨可愛的「壯寶房間」主題無人商店，搭配限量周邊商品展出，為賽事提前暖身！邀請市民與參賽選手共襄盛舉，參加拍照打卡活動就有機會抽中限量壯寶周邊商品。

體育局表示，板橋體育場為雙北世壯運田徑、射箭的競賽場地，其中田徑比賽將有前5566團員彭小刀出賽男子100公尺；射箭比賽將有前奧運銀牌國手陳詩園、奧運銅牌國手袁叔琪等名將參賽。為迎接世界各地選手，板橋體育場前廣場已打造成「壯寶樂園」，賽會超人氣吉祥物壯寶大變身，「大寶」棒球壯寶高達10公尺，「二寶」划船壯寶6公尺，「三寶」足球壯寶3公尺，歡迎民眾踴躍來到板橋體育場參加拍照打卡抽好禮活動，獎項包括大壯寶玩偶、小壯寶玩偶、迷你壯寶吊飾等周邊商品，活動詳情請至「新北運動聚點」FB粉絲團查詢。

▲世壯運6公尺划船壯寶位在板橋體育場壯寶主題無人商店旁。

▲到板橋體育場與巨型壯寶拍照打卡抽好禮。

板橋體育場除了有超巨型壯寶，新北市經發局也精心佈置「壯寶房間」主題無人商店，在壯寶專屬房間內展示2025世壯運三大系列周邊商品，包括以壯寶為主角的可愛設計系列、實用性與造型兼具的運動休閒風商品，以及具賽會收藏價值的紀念好物，歡迎民眾現場參觀與選購。

▲新北市經發局在板橋體育場精心佈置「壯寶房間」主題無人商店。

▲板橋體育場「壯寶房間」主題無人商店內展示2025世壯運三大系列周邊商品。



▲板橋體育場「壯寶房間」主題無人商店歡迎民眾踴躍到場參觀。

體育局補充，雙北世壯運將在5/17至5/30舉行，為讓民眾在正式賽會前感受歡樂氛圍，特別在板橋體育場打造壯寶樂園，歡迎民眾踴躍到場拍照留下與壯寶的珍貴回憶，更要揪團一起進場為選手加油，賽會期間新北市府也將舉辦豐富多元的周邊活動，邀請民眾一同參與亞洲首場世壯運，更多世壯運活動資訊請持續關注【新北運動聚點】FB粉絲團。

