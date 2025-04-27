　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女童被迫「脫內褲貼紮」！運動場成獵場　狼教練辯：只是在傳達溫暖

▲▼立農國小擊劍隊家長訴說孩子遭到教練性騷。（圖／記者潘姿吟攝）

▲立農國小擊劍隊家長訴說孩子遭到教練性騷。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟、林緯平／採訪報導

牧羊人中，藏著狼的身影。當12歲女童站在緊閉的房門前，被教練指示「脫下內褲貼紮」，運動場早已不再是揮灑汗水之地，而是一座無聲的獵場。

家長懷抱期待將孩子送進體育運動體系，盼開啟未來之門。然而，當教練掌握升學與生涯決定權，當封閉環境默許暴力，當體制選擇迴避，一個孩子要付出多大勇氣，才能對權威說出一句「不」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

經數月訪談受害者、吹哨者、家長及專家學者，本專題深入檢視運動場域層出不窮的性平與暴力案件，聚焦隱形權勢暴力、制度性沈默、家長兩難與改革契機，揭露一個體制如何在縫隙中鬆動，最終成為加害者最堅固的保護傘。

隱形的獵場：權力如何侵蝕運動隊伍

台北市立農國小擊劍隊事件，是這張「權勢網」的冰山一角。

門關上的那一刻，她以為只是普通的傷害防護。她不知道，自己已走進了一張以權力編織的網。在訓練受傷後，女童A面對蕭教練指示：「鎖上門，他叫我先脫褲子。我就背對著他，把外褲和內褲都脫了。他說衣服也要撩起來，我就把衣服撩到肚臍上、胸部下...當時我的下半身是裸露的。」她遵從了，毫無懷疑。因為在她的世界裡，教練的話就是不容質疑的命令。

女童A的母親受訪時激動回憶：「蕭教練一直打電話來說小孩一定要貼紮。我問：一定要脫內褲嗎？他說『是』。我再三強調，一定要有第3者在場。」這項原則性要求，最終被教練完全無視。

警察駐點,維護治安,維護安全,上下學安全,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲當封閉的訓練場域助長暴力，當體制內的所有人選擇沉默。原本該是安全的運動訓練場，便淪為受害學童無處求援的「隱形獵場」。（圖／資料照）

另一名受害者女童B，年僅14歲。她描述：「蕭教練從背後抱、親臉頰、用臉磨蹭背部、叫我坐在他大腿上，撫摸大腿及摟腰，對耳朵吹氣。有次在擊劍室後的鐵櫃換衣服、上半身全裸時，教練仍闖入。」她共拒絕4次，換來的是情緒勒索：「妳是不是對我有不滿？」「平常我對妳那麼好，買很多東西給妳。」針對指控，教練則辯稱自己只是「安撫情緒」、「傳達溫暖」，並無不當意圖。

女童B出示的LINE紀錄顯示，她明確表達：「不喜歡被抱、被親、被咬。」教練僅回覆「知道了！」但拒絕訊號被無視。一次比賽熱身時，女童B在拉筋過程中再次遭遇觸碰，「他用身體頂住我的腳時，碰到我的私密處及臀部。」

這些已非單一事件，而是運動隊伍中反覆上演、被默許、以沈默遮掩的權力控制劇本。在這套劇本裡，兒童與青少年最為無助。他們太年幼，無法分辨什麼是真正的信任，什麼是披著「訓練」之名的操控。

▲▼校園性騷擾事件：師對生案件統計（專題中心用）。（圖／記者林緯平製）

▲（圖／記者林緯平製）

用「專業」壓制質疑：資訊不對等的權力操作

在這樣的權勢結構下，孩子們服從。在她們世界裡，教練的話是絕對命令，是不可質疑的「真理」。沒人告訴她們，權力除了發號施令，也可能是觸摸、控制、甚至傷害。她們服從的不只是指令，還有整個訓練體系中無人質疑的規則。

「畢業好幾年了，她半夜還會驚醒，現在仍看身心科。」女童B的母親哽咽地說。在缺乏大人即時救援的環境中，這些孩子被困在當下。她們被壓制、被噤聲，連最基本的自我保護反應，也在層層「服從」訓練中被磨滅。

女童C的母親回憶：「教練規定大家穿田徑小短褲，且裡面不能穿內褲。我覺得奇怪，叮囑女兒注意衛生，要她偷穿內褲。結果她一臉為難地說：『媽媽，不行偷穿內褲啦！教練會檢查。』」

教練的理由是：「不照做，會影響下蹲。」女童C的母親至今疑惑：「如果真是基於動作需要，為什麼小男生不需要？」

更令人警惕的是，當家長質疑時，教練巧妙運用「資訊及權力不對等」的話術，以「運動科學」或「醫生超音波檢查」為自己背書，否定家長的疑慮。這不是情緒霸凌，而是一種「知識型壓制」，在表面理性下，悄然瓦解他人判斷力。

▲▼立農國小擊劍隊起訴書（專題用）。（圖／記者林緯平攝）

▲立農國小狼教練被正式起訴。（圖／記者潘姿吟攝）

在資訊不對等現場，教練透過專業包裝的語言強化「只有我懂」的權威姿態。對無法驗證訊息的家長與學生而言，這種話語控制製造難以察覺的落差，鞏固了「專業不可挑戰」的服從關係。

最可怕的是，當事人說不出哪裡不對勁。認知差距使家長與孩子懷疑自身判斷，最終在缺乏平等對話下，「我不懂，但他是專家。」被動接受權威指令，接受那些有風險的建議。當這種說服與服從關係內化為日常，一整套難以對抗的權力結構也隨之成形。

▲▼台北市立農國小擊劍隊性平事件，家長準備資料。體育暴力,性平,體育班,運動隊伍。（圖／記者潘姿吟攝）。

▲立農國小擊劍隊受害女童家長描述訓練環境，並指出，教練與小孩之間經常有肢體的碰觸，但無第三人在場。（圖／記者潘姿吟攝）。

4年前，採訪團隊曾追蹤台中市7歲黃姓男童在柔道訓練時被重摔、導致腦死的案件。當時，我們訪問了人本教育基金會校安中心主任張萍，她開門見山指出：「你不覺得每隔一段時間，類似的新聞事件就會再出現一次嗎？」張萍細數歷年申訴案件，無論校內或校外，體育運動圈的暴力與侵害案件多不勝數，「而且，只要是體育運動圈的案件，幾乎都是非常嚴重的事！」她不願一竿子打翻所有教練與從業者，但不禁追問：為什麼這些悲劇一再重演？難道沒有更深層的原因？

這是我們必須追問的起點：是什麼樣的體制與文化，讓暴力與沈默成為運動隊伍中最固著的規則？當信任被掠奪，孩子們失去的不只是比賽，還有身體、聲音，以及應有的成長權利。

政治大學法學院副教授林佳和指出：「孩子回家，一定有反應，怎麼可能沒有？結果就是：沒人懂、沒人問、沒人動。」直接點出了問題持續發生的關鍵：整個社會對這類侵害的忽視與漠視。

林佳和強調，真正該思考的，不只是制度設計，而是運動隊伍內的「關係預防」。他指出，制度設計不是用來防止壞人出現，因壞人無法完全預防，而是當壞人出現時，社會是否能即時補上第一道保護網。

看完整專題：當孩子無法說「不」：揭開運動隊伍裡的權力與沈默劇本

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 2088 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄小客車自撞「車頭全毀」　29歲男命危
蘭城晶英年賺12億　神秘業主曝光
賴清德滿意度「死亡交叉」1個月掉10%　黃揚明發聲提醒藍營大
快訊／NBA季後賽大規模衝突　6人領T竟無人遭驅逐
女童被迫「脫內褲貼紮」　狼教練辯：只是在傳達溫暖
通靈者預言426東京強震　日網恐慌整天「無事發生」怒嗆道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

明劇變！　鋒面快速移入

3生肖下半年走大運　財運連旺180天

維持現狀=開始退步　日本暢銷禪師作家：對抗改變只會陷入痛苦

「首波梅雨鋒面」何時到　最新預測曝

家長吹哨被勸退！專家揭體育場性侵關鍵　籲修法：建全國教練黑名單

奪牌治百病？體育班「隱晦性暴力」沒被看見　專家揭體制缺陷

女球員被打到「頭破血流」！教官目睹卻噤聲　揭體育班殘酷真相

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

【不覺得哪裡怪怪的嗎】看著牌面抽一張...放回被猜中她超驚訝XD

館長感謝韓國瑜「柯爸家祭坐到尾」　哽咽喊話：幫我救出柯文哲

馬英九痛批賴清德無能！　「總統不好當但我看不下去了」

瘦子寫歌「Ozi勾二嫂」　記者狂CUE快逼瘋他XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

明劇變！　鋒面快速移入

3生肖下半年走大運　財運連旺180天

維持現狀=開始退步　日本暢銷禪師作家：對抗改變只會陷入痛苦

「首波梅雨鋒面」何時到　最新預測曝

家長吹哨被勸退！專家揭體育場性侵關鍵　籲修法：建全國教練黑名單

奪牌治百病？體育班「隱晦性暴力」沒被看見　專家揭體制缺陷

女球員被打到「頭破血流」！教官目睹卻噤聲　揭體育班殘酷真相

全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

幕後／大罷免成形？罷藍委二階連署超過20區達門檻　預計送件時間曝

防超時釀禍！遊覽車強制裝駕駛識別系統　明年元旦上路

「太保勇士」安啦！　嘉義房仲：供需健康穩定「價不跌」

快訊／高雄鳳山小客車自撞「車頭全毀」　29歲男命危搶救中

獨／全球暖化導致台灣空品惡化　中研院模擬：不良日數增3至6天

SGA猛轟38分！雷霆4比0橫掃灰熊　成NBA最快晉級次輪隊伍

蘆竹區表揚43位模範母親　蘇俊賓感謝母愛溫暖照耀家庭

美伊第3輪核談判有進展！技術團隊首加入　下週續攻關鍵分歧

養狗被鄰居投訴有異味　女飼主竟「餵老鼠藥」毒殺狗

男鑽車縫滑倒被砂石車輾亡　後方騎士目擊嚇到自摔

生活熱門新聞

明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

女童被迫「脫內褲貼紮」！狼教練辯：在傳達溫暖

100隻哆啦A夢降臨台北！12米巨型公仔、新道具亮相

韓國硬漢挑戰麻辣乾麵　吃一口秒變小男孩哀號

台醫投書登國際期刊　院方澄清：部分數據有誤

史上最短命！宜蘭五結夜市「開1天就停業」

年輕男「生殖器穿環」！結果放尿分岔滴濕皮鞋

日本大創挖到「平價版AirTag」　他秒搶3個

統測監考出包！學生被逼「離開應試教室」

「首波梅雨鋒面」何時到　最新預測曝

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

3生肖下半年走大運　財運連旺180天

女球員被「打到頭破血流」！教官目睹卻噤聲

更多熱門

相關新聞

家長吹哨被勸退！專家揭體育場性侵關鍵

家長吹哨被勸退！專家揭體育場性侵關鍵

孩子們年紀尚小，難以分辨信任與依賴的界線，更不懂得權力也可能以「關懷」為名現身。一旦異樣出現，他們往往無法立刻說出口，更難被大人理解。北投立農國小擊劍隊女童B的遭遇，就是這樣一個縮影。她曾低聲說過「不要」，也曾透過訊息表達抗拒，換來的卻是更多包裹著「好意」的侵犯。她不知道該怎麼辦，也無處可逃。

奪牌治百病？體育班「隱晦性暴力」沒被看見

奪牌治百病？體育班「隱晦性暴力」沒被看見

女球員被「打到頭破血流」！教官目睹卻噤聲

女球員被「打到頭破血流」！教官目睹卻噤聲

日車禍4死　駕駛父懊悔：為何沒反對買車

日車禍4死　駕駛父懊悔：為何沒反對買車

Miu Miu x New Balance新薄底鞋

Miu Miu x New Balance新薄底鞋

關鍵字：

運動部體育暴力體育班運動學生教練

讀者迴響

熱門新聞

網出征蔡阿嘎堂妹：有這種親戚雖小

拍夫妻性愛片逼女兒看！鬼父性侵53次遭重判

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：建商兩手一攤喊「沒錢」

女網友陽明山出遊遭性侵！一時心軟落入圈套

賴清德滿意度「死亡交叉」　黃揚明提醒藍營大人物

教授偷情買房嘿咻！正宮提告敗訴　法官「我國沒配偶權」

國民黨426遊行疑動員移工！勞動部要查了

韓國瑜凱道吶喊　深夜15字文吸5萬讚

明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

快訊／川普：或許要金融制裁來對付普丁

王浩宇稱「426人潮比419少」

要求各地檢辦藍營罷免站？最高檢察署回應

藍白426集結凱道　驚見一群「鄭正鈐藍帽」越南籍移工

通靈者預言426強震　日網友怒嗆道歉

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

更多

最夯影音

更多

賴清德：要戰獨裁應該去北京天安門

〈跳樓機〉原唱LBI利比　首登音綜演唱破億神曲！

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

接體車違停「領大體」遭拖吊　網怒：有這麼缺錢嗎

#李珠珢 來台首次SOLO舞台　仙氣造型大跳《like JENNIE》

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面