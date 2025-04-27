明鋒面掃全台　「下最大」地區曝

▲周一全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

周一鋒面掃全台！中央氣象署表示，周一鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率。

氣象署指出，今天東北季風減弱，氣溫回升，各地白天高溫可以來到27至31度，清晨各地仍偏涼；基隆北海岸、宜蘭及花蓮有局部短暫陣雨，宜蘭有局部較大雨勢機率，尤其是午後這段期間，至於西半部、東南部為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周一受到鋒面通過，加上東北季風增強，天氣轉不穩定，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢機率，也要留意鋒面通過時，可能伴隨中小尺度對流系統造成局部的劇烈天氣，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部也有零星短暫陣雨。

氣象署預報，周二東北季風影響，隨著鋒面遠離，環境水氣減少，只有東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨。

氣象署表示，周三東北季風減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫回升，水氣仍少，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，中午過後西半部山區有零星短暫陣雨；周四至周六主要仍是東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，但午後降雨範圍擴大，除山區之外，平地也有局部短暫雷陣雨發生機率。

▲▼周一雨區預報圖。（圖／氣象署）

