台醫投書「新冠死亡率58.2%」登國際期刊　院方澄清：部分數據有誤

2025年亞洲醫療大獎《Healthcare Asia Awards》於昨(10)日舉行頒獎典禮,表揚亞太地區在醫療創新與社會貢獻方面表現卓越的機構。中國醫藥大學附設醫院獲頒 「Hospital of the Year年度最佳醫院」大獎。同時,院長周德陽獲選為「CEO of the Year年度最佳執行長」,為此屆唯一醫療專業領袖人物。