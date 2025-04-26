台醫投書「新冠死亡率58.2%」登國際期刊　院方澄清：部分數據有誤

▲中國醫藥大學附設醫院。（圖／翻攝中國醫藥大學附設醫院臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國際頂級醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）刊出一篇來自台灣醫事人員的投書，文章提及台灣健保體系瀕臨全面崩潰，急診壅塞、新冠疫情期間住院死亡率高、低薪過勞等，甚至出現最大規模的護理師離職潮，內容引發醫界議論。對此，中國醫藥大學附設醫院發出聲明稿澄清，投書的醫師原意是從系統層面分析大環境的挑戰，然而文中引用的部分數據有誤。

中國醫藥大學附設醫院表示，文章中提到台灣COVID-19住院病人死亡率高達58.2%，實際上，這個數據是來自長庚醫院2025年發表於《Infection and Drug Resistance》的文章，指的是長庚醫院COVID-19極為嚴重須插管治療的患者中，有58.2%感染Omicron，並非死亡率。

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此外，投書中提到台灣護理人力為每萬人62位，正確數據應為2021年時每萬人78位。原投稿的附件旨在描述健康照護體系及其成員的交互作用，但在刊出過程中因不明原因誤植。作者已向期刊提出更正申請，並對台灣醫界造成的困擾表示歉意。

針對後疫情時代的醫療照護壓力，政府已由衛福部多次召開會議，與台灣各界及醫療院所溝通制定因應策略。包括加強院際間資源及轉診疏通、提供特別加給以實質鼓勵急診醫護人員，以及提升各級醫院的功能。

中國附醫表示，台灣健保自實施以來，一直以高標準的健康照護成效著稱，成為全球學習的典範。中醫大附醫表示，將積極配合衛福部及健保署的制度，改善員工工作環境，提升醫療照護品質，並強化與各級醫院的聯絡系統，提供民眾更優質的醫療保障。

據悉，中國附醫的李景行、許漱白投書至「刺胳針」，提及台灣醫療體系正面臨系統性崩潰，包含今年初發生急診壅塞問題，還提及當時有一位政府官員在社群媒體上對一位疲憊不堪的急診醫師發表輕蔑且帶有嘲諷的回應，意指衛福部次長林靜儀「小腦袋」事件。

接著回顧2022年Omicron高峰時期新冠住院患者死亡率高達58.2%，至於鄰近的日本則僅有12.5％，是因為重症醫療不足、分級轉診延誤，但現在卻沒有從疫情中吸取經驗。最後點出國內因為低薪、護病比過高等問題，面臨健保實施30年來最大護理離職潮。

對此，衛福部長邱泰源表示，面對外界批評，衛福部一向虛心檢討，但此篇投書內容多處錯誤，不僅讓國際誤會，也打擊一線醫護士氣，因此會將需要澄清的內容彙整後正式去函「刺胳針」回應與澄清，不管用衛福部或者他衛福部長個人身份，一定會進行反映。