別再搞明星高教！學者轟政策失靈：年年砸錢仍看不到前景

▲學者專家認為政府高教政策應該檢討，改變明星式高教心態，努力朝整體高教卓越發展。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政府20餘年來一直以競爭性計畫作為帶動高教發展主軸。但學者專家今（26日）指出，政府高教政策以補助少數大學競爭世界一流為依歸，可惜年復一年看不到高教光明前景，顯示政策到了該檢討時候，呼籲政府改變明星式高教心態，未來應朝向整體高教卓越努力，確保不同類型定位的高教卓越環境。

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「我國高教的整體卓越如何推進」焦點座談，邀請國內學者專家與談，針對「深耕計畫對於高教困境的突破與限制、大學M型化和同質化問題的破解、大學優質定位與特色發展的促進」等議題進行討論。

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台南大學前校長黃政傑首先指出，各大學雖然對深耕計畫抱持歡迎態度，也肯定計畫的理念與目標，但執行時愛恨交織，對經費分配、核定、撥用核銷都有不少意見，例如缺乏高教發展藍圖、不利大學自主創新等，甚至深耕計畫推動不僅未改善大學教育資源兩極化問題，反而擴大兩極化現象。

黃政傑認為，人才培育需要多元卓越大學，人人有權接觸公平且可及的優質高教，深耕計畫應該改善整體運作機制，強化資料和經驗分享，減少校際不良競爭，鼓勵大學校際合作，鼓勵各校自訂優質且具特色的中長程校務發展計畫，政府也應確保不同類型定位的高教卓越環境。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，高教是教育的龍頭，為國家培育人才，也是發展知識關鍵，各國都注重高教發展，每年定期檢視與提出改進良方。教育部提出高教品質作法與具體計畫，從2018年之後，提出高教深耕計畫，雖然開始注入普惠型補助，但比重有限，高比例仍屬於高度競爭經費，以補助少數大學競爭世界一流為依歸，可惜年復一年看不到高教光明前景，顯示政策到了該檢討時候，呼籲政府改變明星式高教心態，未來應朝向整體高教卓越努力。

暨南國際大學校長武東星認為，高教深耕計畫從2018年啟動以來，帶動高教在教學創新、強化公共性、學校特色發展、社會責任實踐等面向的強化，特別的是在為學費調整受限的公私立大學，提供必要支撐。但同樣也有需要關注現象，包括經費分配機制還有改善空間，過度依賴計畫型補助，恐導致部分學校忽略自身特色與長遠發展。

武東星呼籲，面對高教資源兩極化、M型化現象日益明顯，需要一個兼具長期視野與整體性考量的高教發展藍圖。在政策設計中，適度鬆綁計畫、提升經費使用彈性、強化審查透明與專業性，將是未來深耕計畫能否支持高教永續發展的關鍵。