下水啟航營運20天就出事！台東「新天王星21號」出港撞碼頭受損

▲「新天王星21號」今（18）日上午10時30分自南寮漁港出港時發生擦撞意外 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、潘鳳威／台東報導

由台東縣政府與航港局補助，上月協助汰換東部的5艘舊客輪，換新後其中一艘「新天王星21號」，才於3月28日開始營運，沒想到啟用20天就發生意外，該客輪於今(18)日上午出港時，不慎擦撞碼頭導致船體輕微受損。目前相關單位正進一步調查事故原因、檢討後續安全機制。

據了解，「新天王星21號」為全台首艘獲政府補助汰舊換新造船計畫的新型客輪，由新加坡製造，總造價達2億2千萬元，配有4部德國製造輪機，可搭載船員乘客350多人。可抗4級浪，從富岡港前往綠島，航行時間從原先50分鐘，縮短至40分鐘，大大節省旅客航行時間。該客輪也於上月28日首航，投入營運。

不料，今（18）日上午10時30分，「新天王星21號」自綠島南寮漁港出港時，右舷不慎擦撞碼頭，造成船體前方輕微斷裂與扭曲。雖初步評估無航行安全疑慮，但為保障乘客安全，航港局與業者仍決定讓船上逾200名的乘客全數下船，並急調派另艘客輪自台東富岡港前往綠島接駁。

據一名莊姓乘客表示：「船隻剛剛駛離港口時，就有感受到一陣輕微碰撞，原本以為為正常情況，沒想到船隻立即折返港區，隨後才得知船體有受損，最終導致行程延誤約一個多小時」。

對於事故原因與責任歸屬，航港局與業者表示將進一步調查，並針對安全機制與操作流程進行全面檢討，確保未來航班營運安全順暢。