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北京升高對台軍事壓力　華爾街日報：川普應盡快擬定應變計畫

▲▼ 中國海警編隊襲擾金門海巡全程掌握即時驅離 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲中國海警編隊襲擾金門海巡全程掌握即時驅離。（圖／記者林名揚翻攝）

記者張方瑀／綜合報導

美中貿易戰進入膠著之際，美媒《華爾街日報》日前在社論中示警，當美國將重心放在對中加徵高額關稅之際，眼前真正迫切的威脅，恐怕是亞太地區爆發「真實衝突」的可能性。文章直言，在北京不斷升高對台軍事施壓的當下，若華府尚未擬妥因應對策，必須盡快提出具體計畫。

《華爾街日報》社論指出，中國海警月初出動4艘船隻，在金門海域周邊進行為期兩天的巡邏，而北京自2024年2月以來，已經進行了68次類似的擾台行動。中國方面對外聲稱，這些巡邏是例行性的執法行動，但實際上更像是刻意對台灣的離島主權提出挑戰。

社論進一步分析，若北京想藉此對台灣，甚至對川普政府釋放出升高軍事衝突的訊號，這樣的巡邏行動無疑將成為升高緊張局勢的導火線。特別是考量美軍特種部隊曾在金門協助訓練，中國可要求美、台將外島非軍事化，賭川普可能撤出美軍及要求台灣屈服，避免更大衝突的風險。

不只金門，社論提到，北京也在馬祖群島周邊持續進行軍事演習及海警巡邏，顯示出中國將台灣外島視為具戰略意義的突破口，試圖在區域製造緊張態勢。

美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Adm. Sam Paparo）本月稍早在國會作證時也曾警告，中國的侵略性軍事舉動「不只是演習」，而是為了強行統一所進行的「實彈演練」。

他強調，中方本月初才剛完成針對台灣的封鎖演練，並模擬對能源設施、港口、軍火庫及指揮中心發動飛彈攻擊。

社論質疑，一旦中國真的決定採取行動，美國準備怎麼因應？

川普過去曾強調，以強力的貿易制裁作為嚇阻北京侵略的主要手段。然而，對中國課徵高達145%的關稅措施，不僅經濟效果有限，甚至可能帶來政治層面的挫敗，這顯示出川普急需提出新的策略。

社論建議，美國應該加速軍事投資，同時重新鞏固與區域內外盟邦的合作關係。北京現在已經用行動表明，如果嚇阻失敗，後果將不堪設想。

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