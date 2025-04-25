地方媽媽誤入詐團投資群組　掏光家產再向親友借錢被騙3369萬

記者鄧木卿／彰化報導

彰化1名家庭主婦誤信投資群組，不但自己掏光錢財，還向親友借錢，連續13次面交給詐騙車手，總額高達3369萬元，彰化警察局結合藝人舉辦「曙光詐現」公益電影首映會，呼籲民眾識詐、防詐，全力打詐。

▲▼彰化警察局結合藝人舉辦「曙光詐現」公益電影首映會，呼籲民眾識詐、防詐，全力打詐。（圖／彰化警方提供，下同）

資深藝人周嘉麗率領的「曉水珠心靈之旅」志工團，昨天在彰化縣警察局舉辦「曙光詐現」公益電影首映會，電影情節中，藝人方季惟化身嚴肅的刑警大隊長，帶領王燦和高山峰等人扮演的警察同仁打擊詐騙犯罪，警察局長陳明君也客串演出，在片中頒獎給打詐績效卓越，由方季惟飾演的刑警大隊長和其他員警。

陳明君表示，彰化縣3月份受理詐騙件數695件，財損金額2億8033萬元，以每10萬人口數統計，平均受理詐欺案56.51件，全國第16，平均財損2279萬元，全國第12，受理案件數及財損金額均低於全國22縣市平均值。

今年1至3月已偵破詐欺集團42件278人，較去年同期增加18件、101人，查扣不法所得5074萬元，攔阻詐騙匯款金額1億271萬7704元，呈現發生件數及財損減少，破獲件數、攔阻金額增加趨勢，警察局將持續打詐，守護縣民財產安全。

分析第1季詐騙案件，仍以假投資詐騙589件（含假交友詐財）最多，財損6億2713萬元，詐騙手法第2名是網路購物詐騙212件、財損985萬元；第3名是假買家騙賣家詐騙140件、財損1363萬元，第4名為假中獎通知詐騙96件，財損741萬元。

陳明君說，詐騙犯罪一直是嚴重的社會問題，造成無數家庭陷入困境、人民生命財產損失，但單靠警察強力執法難以有效遏阻，還需搭配宣導、教育等手段以防患於未然，「曉水珠心靈之旅」志工團隊推出的「曙光詐現」電影，顛覆傳統防詐騙宣傳模式，結合民間演藝人員聯手宣導防詐，是警民合作的最佳體現，未來也將到全台各地進行展演。

另外警政署規劃實施「百斬計畫獎五萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」變成「主動出擊」，透過165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」，填報檢舉車手線索情資，情況緊急時亦可撥打110或165即時檢舉，提供有關詐欺車手的關鍵訊息，經警方成功拘捕車手到案，即可獲頒新臺幣5萬元檢舉獎金！打擊詐欺犯罪需公私協力、全民參與，動員全民成為防詐戰線上的關鍵力量，共同守護大家的財產安全。