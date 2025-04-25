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社會 社會焦點 保障人權

要正義不是要造法！生命權平等協會4聲明批大法官枉顧民意

▲梁育誌棄屍地點。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄男子梁育誌2020年涉犯長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵殺害，並棄屍。（圖／ETtoday資料照）

文：中華民國生命權平等協會

近期社會高度關注的「113年憲判第8號」、「師鐸獎案」以及「長榮大學馬來西亞女學生命案」最高法院114年台上字第1285號撤銷原高雄高分院112年度侵上重更一字第1號【合議庭一致決死刑判決】，三起事件雖表面上無關聯，卻在司法處理過程中展現出令人憂心的共通點：在社會通念與普世價值明確的情況下，部分司法官卻選擇以艱澀法條包裝判決，迴避正義，甚至犧牲被害人及其家屬的尊嚴。

特別是在長榮大學命案中，馬來西亞女學生遭殘忍殺害，其父母悲痛欲絕，質疑：「我們是送孩子到台灣讀書，不是送來送死！」此事件引發國際關注，質疑台灣是否已淪為犯罪天堂、死刑犯的庇護所大法官與最高法院法官是窮兇惡極罪犯的門神。

中華民國生命權平等協會對於此類判決深感遺憾，無法接受部分大法官僭越職權、疑似變相造法，甚至有最高法院法官疑涉升遷通謀，將法治精神踐踏殆盡，人民信任一點一滴被耗盡。司法本應解決紛爭、守護正義，如今卻自我矮化成政治角力的工具，讓初入體系的司法官也不敢言真，無地自容。

我們嚴正呼籲：
1. 法律是保障人民生命與人權的最後防線，絕不能被濫用為升官或卸責的工具。
2. 憲政體制應回歸法理分際，大法官不得僭越立法職權，曲解與枉顧民意。
3. 應積極推動司法改革，讓正義不再「看起來像正義」，而是讓人民真正感受到正義的存在。
4. 對於已造成國際關注之案件，政府應向被害者家屬與社會清楚交代，積極修補台灣形象與人權信譽。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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