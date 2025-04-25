貼YTR尊＆安啾合照「以為會在一起」！　7年女友爆氣：踩到我地雷

▲蘿倫被惹怒。（圖／翻攝自蘿倫Instagram）



記者施怡妏／綜合報導

美妝網紅「蘿倫」與百萬YouTuber「人生肥宅x尊」穩定交往近7年，近期有網友貼出尊跟YTR安啾（Anjou）的舊合照，感嘆「曾經以為他們會在一起」，讓現任女友「蘿倫」火大開轟，「非常不尊重我們」，之前被罵都忍下來，但這件事情踩到她的大地雷。對此，發文者也道歉了，並刪除原貼文。

有網友在Threads發文，貼出多年前尊跟安啾的合照，寫下「其實，我曾經以為他們會在一起，所以說觀眾的理想跟現實，總是會有距離的」、「沒有說蘿倫不好啦，是我曾經私心這麼覺得而已」。

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然而，「蘿倫」看到文章後，在Threads發文痛批，看到有人發動態，把男友很久以前跟別人的合照拿出來，說以為他們會在一起，覺得觀眾的理想跟現實還是有距離，「看了這種動態，真的覺得非常不尊重我們，大概是下載這app（Threads）以來第一次這麼生氣」。

「蘿倫」表示，「我大概記得你，也知道也許你沒那個意思，但網路衝浪速度太快，我不可能每個人都花時間研究說喔你是不是真的在酸我～還是只是在開玩笑」，也覺得這樣的行為對安啾很不公平，大家都有各自的人生。

跟尊交往將近7年了，「蘿倫」坦言，聽過很多人批評她「配不上尊」，也被很多粉絲罵，但她都忍下來，「因為我知道不是大家都這樣，但還真沒想到，2025我還要被說這種話，簡單來說，就是我的大地雷被踩到爆」。

▲蘿倫與尊穩定交往。（圖／翻攝自蘿倫Instagram）

對此，發文者PO文道歉了，「關於昨天我在脆上那篇文，我想鄭重的跟蘿倫說對不起，我不會有任何辯解，因為即便我的本意沒有那個意思，但說話沒有顧慮到你們的感受是事實，所以這句對不起絕對是應該的。不過還是想跟蘿倫說我真的沒有酸妳，就是我自己大腦作死而已…總之我很抱歉，原文我刪掉了，以後我會更謹言慎行，講話會帶大腦」。

貼文曝光，網友留言挺蘿倫，「憑什麼對別人的感情指手畫腳啊，戀愛不是你在談，磨合也不是你在磨合」、「知道兩位都是公開的情侶關係還發那種內容，真的有事」、「蘿倫你是最棒的！沒有誰配不上誰這種事」、「超鬧，都七年了，還會有這種不經思考的以為文」。