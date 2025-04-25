半個月產出2億K他命！製毒師假釋揪團設廠　吃泡麵啃餅乾衝產量

▲北檢指揮調查局查獲烏來製毒工廠，扣得市價2億元K他命。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

製毒師鄭清祐假釋出獄後重操舊業，2024年12月中旬起，進駐新北市烏來山區鐵皮屋製毒，檢調在12月31日發動搜索，查扣約63公斤K他命，市價近2億元，台北地檢署25日起訴鄭清祐與同夥共4人，並請求法院考量被告惡性應予最高非難，建議法官從重量刑。

起訴指出，鄭清祐先前因製造K他命毒品，被判刑6年定讞，2023年9月獲准假釋出監後，與真實姓名不祥的金主「胖子」協議，由「胖子」提供上千萬元的製毒原料與工具，鄭清祐在同年11月2日與烏來山區的鐵皮屋主陳冠憲簽約，當作製毒工廠。

12月中，鄭清祐和蘇楊勝等製毒成員進駐工廠，開始製作第三級毒品K他命，期間由同夥高治民負責載運煤油、泡麵、餅乾、礦泉水等生活物資，12月31日，檢察官陳映蓁指揮調查局幹員前往搜索，蘇楊勝翻出鐵皮屋往山區逃竄，最後仍被拘提到案。

檢察官指出，這個製毒工廠只花了幾天的時間，就製造出大量毒品，且純度非一般技術可製成，若流入市面，足以造成社會治安、國民健康危害，依《毒品危害防制條例》起訴鄭清祐、陳冠憲、蘇楊勝、高治民等4人，另案通緝同夥蘇寓豪、李宗哲2人。