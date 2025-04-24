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低碳觀摩會激盪新思維　台中市府攜手院所共創綠色典範

▲台中市衛生局與台中榮民總醫院共同舉辦「醫療永續攜手共進：醫院低碳觀摩會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市衛生局與台中榮民總醫院共同舉辦「醫療永續攜手共進：醫院低碳觀摩會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府衛生局以「永續、低碳、全民健康」為施政核心，積極推動醫療機構綠色轉型，致力營造兼具健康與環保的醫療環境。23日衛生局與台中榮民總醫院共同舉辦「醫療永續攜手共進：醫院低碳觀摩會」，邀請台中市66家醫院及各區衛生所參與，促進跨機構交流與學習，共同邁向低碳醫療永續願景。

衛生局長曾梓展表示，此次觀摩會的主要目的是促進醫院間的經驗交流，讓與會者瞭解如何在日常營運中實踐節能減碳。台中榮總分享其在環境、社會與治理三大面向的實踐成果，內容涵蓋節能減碳、數位轉型與永續治理等，展現醫療機構在低碳轉型上的具體成效，鼓勵更多醫療機構將節能行動融入日常營運。

曾梓展指出，醫療機構是城市碳排結構中不可忽視的一環，台中市率先於六都啟動醫療機構低碳認證計畫，展現市府在淨零轉型的前瞻部署，期望建立公私協力平台，整合醫療界力量，共同打造更健康、更永續的城市生活環境。

衛生局強調，「永續、低碳」已成為現代公共衛生政策的核心，從安裝太陽能光電板、使用高效節能節水設備、減少醫療廢棄物，到物品回收再利用及環境綠化等，都是落實低碳營運的實際作為。市府未來將持續與醫療機構攜手推進，提升整體永續發展能量，將台中打造成健康、綠意、宜居的城市。

 

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