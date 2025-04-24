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千萬侵權KTV案判決出爐　黃姓業者判刑10月非法曲庫店家入罪

▲針對南部KTV部分業者使用非法伴唱機遭判刑案，法院判決一出業界震動，多數業者表示「不知曲庫侵權」，盼政府協助業者辨識與轉型。（圖／業者提供，下同）

▲針對南部KTV部分業者使用非法伴唱機遭判刑案，法院判決一出業界震動，多數業者表示「不知曲庫侵權」，盼政府協助業者辨識與轉型。（圖／業者提供，下同）

記者林東良／台南報導

針對南部KTV部分業者使用非法伴唱機遭判刑案，法院判決一出業界震動，雖有店家涉案入罪，但多數業者急忙自清，表示「不知曲庫侵權」，盼政府建立合法授權標章與審查制度，協助業者辨識與轉型，並呼籲文化部與經濟部研議「數位版權轉型補助」，協助中小型業者走上正版道路。

南部娛樂場所非法使用未授權伴唱機牟利案，高雄地法院日前宣判！涉案公司及黃姓負責人遭依違反《著作權法》判處有期徒刑10月，公司併科罰金新台幣50萬元，法院認定黃男輸入中國製雲端伴唱機，並出租給KTV與多家視聽娛樂業者，內建曲庫未經合法授權，構成重製權與公開傳輸權侵害，犯罪所得金額更突破千萬元。

▲針對南部KTV部分業者使用非法伴唱機遭判刑案，法院判決一出業界震動，多數業者表示「不知曲庫侵權」，盼政府協助業者辨識與轉型。（圖／業者提供，下同）

判決指出，自2020年底起，黃男以租賃模式將該設備輸往高雄與台南等地KTV店家，形成長期系統性侵權牟利模式。法院認定，店家明知曲庫來源不明仍公開播放，與設備提供者間具「共同犯意」，依法構成共犯，每次播放行為皆可獨立追訴。根據判決書估算，整起案件犯罪所得突破新台幣千萬元，目前仍有部分相關案件進入偵辦程序。

對此，宏揚多媒體總經理范姓負責人表示，業界已啟動第二波維權行動，將針對持續使用非法設備的業者提起訴訟，全面強化市場正版化意識。范姓總經理也呼籲各地KTV與視聽娛樂場所，應即刻檢視伴唱系統來源與版權狀況，停用疑似侵權系統，以免觸法、並承擔刑責與鉅額損害賠償，盼以司法手段引導產業回歸正軌。

針對南部KTV業者使用非法伴唱機遭判刑案，法院判決一出業界震動，一名連鎖KTV業者坦言，早年設備大多經由廠商整機安裝，曲庫來源仰賴供應商說明，「不是惡意侵權，但真的看不出合法與否」。他說這幾年雲端伴唱設備多以中國製為主，價格便宜又更新快，小業者缺乏查驗能力，成為侵權漏洞破口。

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關鍵字：

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