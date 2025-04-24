屏東警強化無號誌路口執法　3天告發820件違規

記者陳崑福／屏東報導

為提升無號誌與閃光號誌路口交通安全，屏東縣政府警察局於4月21日至23日實施無號誌路口專案取締行動，重點針對行經設有「閃光紅燈」或「停」標誌路口未依規定停車再開之違規行為加強取締，藉以強化駕駛人對停讓義務的認知，並有效防制交通事故發生，共告發820件違規案，比去年同期增加15件。

▲無號誌路口事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

依據警察局統計，另今年1月1日至4月23日止，全縣無號誌路口交通事故已造成16人死亡、1,865人受傷，較113年同期的26人死亡、2,094人受傷分別減少10人與229人，說明持續宣導與精準執法對於事故防制具有實質成效。

警察局指出，無號誌與閃光號誌路口常見肇因包括支道車未禮讓幹道車、轉彎車未禮讓直行車、左方車未禮讓右方車等情形，反映部分駕駛人對路權認知不足，或心存僥倖、搶快通行，極易引發碰撞事故。警察局特別提醒，遇閃紅燈、停字標誌或標線時，駕駛人應將車輛「完全停住」，確認左右安全後再行駛；幹道車輛亦應減速通過，維護雙方用路安全。

局長戴台㨗表示，路口安全的維護，不僅依賴警察的執法，更仰賴駕駛人自律守法的態度。並強調：「遵守交通規則不僅是法律責任，更是對自己與他人生命的保障。」期盼透過持續執法與教育宣導，讓「停讓」成為用路人共同遵循的行為準則，營造安全、有序的交通環境。