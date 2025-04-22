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連審13天！律師指「剴剴」會自傷　保母哭認：有體罰沒凌虐

▲▼台北地院19日審理「剴剴案」，涉聯手施虐的保母姊妹劉彩萱（白色外套）、劉若琳（咖啡色外套）開完庭低頭快步走上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

▲「剴剴案」台北地院國民法官參審今（22日）首度開庭，涉案在押保母姊妹劉彩萱（左）僅承認體罰、劉若琳（右）不認罪。圖為2人先前出庭。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉虐死1歲男童「剴剴」案，選任參審的國民法官今（22日）首度登場，卻短暫陷入程序爭議，辯護律師團批檢方跟預定作證的鑑定醫師「套招」，並要求應依法稱「剴剴」為「A童」，劉彩萱哭著說「我真的沒有要凌虐A童的想法」，劉若琳全盤否認犯罪，辯護律師更反指「剴剴」生前有自傷等異常行為。

北院昨（21日）從候選素人中，選任6位國民法官、4位備位國民法官，今上午9點多和受命法官洪甯雅，審判長林鈺珍及陪席法官吳玟儒，共同組成合議庭開審「剴剴案」，劉氏姊妹的律師首先質疑，審理期間將傳喚作證的丘姓鑑定醫師，跟檢方有「套招」行為。

▲▼「剴剴案」北院國民法官參審今（22日）首度開庭，法院外未出現抗議群眾，但登記旁聽民眾不少。 。（圖／記者湯興漢攝）

▲「剴剴案」台北地院國民法官參審今（22日）首度開庭，法院外未出現抗議群眾，但登記旁聽民眾不少。（圖／記者湯興漢攝）

律師團主張檢方的文件，漏未刪除跟鑑定醫師私下討論、演練如何作證的記載，律師團才得知內情，且鑑定醫師請求使用先前已被合議庭否決的證據，例如「剴剴」生前、驗屍照片，合議庭卻准許，律師團認為鑑定醫師難以公正客觀，要求拒卻這位鑑定醫師，並向檢方「嚴正抗議」。

檢方反駁指出，丘醫師有專業權威，檢方沒能力指點醫師該做什麼，僅告知訴訟規定，不能在鑑定報告使用已被合議庭否決的證據，若真有需要、應請求合議庭准許。檢方批律師團說法侮辱丘醫師名譽，「而醫師今天不在場」，請合議庭駁回律師團的拒卻主張。

▲▼「剴剴案」北院國民法官參審今（22日）首度開庭，涉案在押保母姊妹劉彩萱（法警遮住車身字樣）、劉若琳被押解出庭。（圖／記者許靖騏攝）

▲「剴剴案」台北地院國民法官參審今（22日）首度開庭，涉案在押保母劉彩萱趁媒體暫時被擋在法院門外，快步走下囚車。（圖／記者許靖騏攝）

審判長諭知等國民法官今明2天熟悉參審流程，再來處理是否拒卻證人的問題。律師團隨即再出招，要求依《兒童及少年福利與權益保障法》，應稱本件被害人為「A童」，以免使用小名「剴剴」足以辨識真實身分。

檢方表示，簡報資料已把「剴剴」改成「A童」，但一開口還是講「剴剴」，強調並非刻意渲染情緒，而是尊重「剴剴」是曾真實存在的生命、「不僅僅是個符號」，也尊重「剴剴」家屬想法，稱呼「剴剴」不會傷害任何人，其他個案也使用受害兒童小名。

▲▼「剴剴案」北院國民法官參審今（22日）首度開庭，涉案在押保母姊妹劉彩萱（法警遮住車身字樣）、劉若琳被押解出庭。（圖／記者許靖騏攝）

▲「剴剴案」台北地院國民法官參審今（22日）首度開庭，涉案在押保母劉若琳趁媒體暫時被擋在法院門外，快步走下囚車。（圖／記者許靖騏攝）

審判長表明法律有規定，諭知檢方依起訴書改稱「A童」，檢方表示「謹遵合議庭指示」，但之後仍多次有意無意地說出「剴剴」，甚至修改過的投影片又冒出「剴剴」字樣，引起旁聽民眾竊笑。

檢方指出，本案是兒童原應被送進安全港灣，卻葬送在人生終點的悲劇，劉氏姊妹以綑綁、塞水桶、裸體罰站、推背撞牆與毆打等方式持續傷害「A童」，還餵食不潔食物、冷天洗冷水澡凌虐，「哪個1歲的孩子受得了」，最後導致遍體鱗傷、營養不良，「『剴剴』，對不起，是『A童』，不幸在平安夜當天過世」。

劉彩萱先前出庭不認罪，今當庭承認「有綑綁A童，有體罰、罰站」，她突然哭著說「我真的沒有要凌虐A童的想法」，語罷不停拭淚，劉若琳則說「我否認犯罪」。

律師團表示檢方「說了一個令人悲傷的故事」，但故事背後，有沒有其他故事？本案媒體高度報導、輿論皆曰可殺，但有沒有可能「A童」出現自傷等異於一般兒童的行為，使得劉氏姊妹照顧倍感困難，劉彩萱不知該怎麼辦。

律師團主張劉若琳非受託保母、不是「A童」主要照顧者，自認外人不應過問、所以相信姊姊的處理方式，儘管劉若琳看了姊姊傳來「A童」照片、感覺不安卻沒有勸阻，這種消極作法確實不當，但與「A童」受傷甚至死亡，有何關聯性，這些疑點須待證人作證查明。

本案排定今起至下月（5月）8日連續審理13個工作日，將傳喚11位證人，包括劉氏姊妹暫時轉為證人身分受詰問，以及法醫師、鑑定醫師等，今下午程序包括勘驗影片證物、提示截圖，審檢辯發問等，明（23日）上午將傳喚事發時在劉家擔任外籍女看護的Mira，查明她目睹「剴剴」受虐過程。

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