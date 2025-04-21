「剴剴案」北院今選出國民法官　將密集開庭13天5／13宣判

▲涉與妹妹聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱（中）。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉聯手虐死1歲男童「剴剴」案，今（21日）上午選任6位國民法官與4位備位國民法官，隨即今下午2點多進行宣誓就任程序並閉門聽取審前說明，將從明（22日）上午9點10分起，在北院寶慶院區國民法官第2法庭，與3位職業法官共同審理本案。

「剴剴案」去年（2024年）4月18日偵結，劉彩萱與妹妹劉若琳被起訴涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌，至今在押。本案列為國民法官參審案件，歷經1年審前準備，日前從轄內國民法官候選名冊隨機挑出185人，今受通知實際到場89人，經審檢辯3方共同抽出30人篩選，順利選任其中6位素人擔任國民法官、4人擔任備位國民法官。

10位獲選任素人為4男6女，年齡以31歲到40歲共3位居多，41歲到50歲、51歲到60歲及61歲到70歲各2人，23歲至30歲1人，其中2人無業，其餘在職行業包括設計、製造、資訊、金融與教育、廣告等，教育程度以學士7人為主，博、碩士及高中各1人，居所地以文山區與中山區共5人最多。

▲涉與姊姊聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母劉若琳。（圖／記者黃哲民攝）

獲選國民法官不分正選、備位，均會跟3位職業法官共同審案、可訊問被告與證人，但4位備位法官不能參與有罪無罪與量刑輕重的評議。

本案排定明起至下月（5月）8日連續13個工作日審理，開庭天數是國民法官參審制度施行以來最高紀錄，雖然其中3天屬於備用性質，對參審的素人造成不小的負擔。而先前歷次開庭，常有義憤的民眾在法院外示威抗議，臭罵劉氏姊妹「下地獄」、「虐童人魔罪大惡極」等語，上月（3）19日還有近千人聚集高喊「惡魔保母不得假釋」、「唯一死刑」等口號。

▲台北地院審理「剴剴案」歷次開庭，法庭外常有氣憤的婆婆媽媽拉布條標語咒罵劉氏姊妹。（圖／記者黃哲民攝）

明上午9點10分開審第1天主要為檢辯陳述、勘驗影片證物，後天（23日）將詰問關鍵證人外籍幫傭一整天，之後還將傳喚剴剴的前保母、劉氏姊妹家人、法醫師與鑑定醫師等證人，包括劉氏姊妹將轉為證人身分接受詰問，表定5月5日量刑辯論。另排定2天評議，訂於5月13日下午2點30分宣判。