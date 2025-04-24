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閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」逼館長表態　青鳥不挺了

▲八炯、閩南狼衝國民黨中央。（圖／記者鄭佩玟攝） 

▲閩南狼、八炯。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

自稱反共的網紅「閩南狼」陳柏源，近日不斷將炮火對象「館長」陳之漢，卻遭對方打臉。豈料，陳柏源再次發文開地圖砲，先嗆免役、沒當過兵的人是臭俗辣，又要求館長罵中共。對此，青鳥挺不下去，認為陳柏源該換個方向攻擊。

閩南狼等人近日公開點名，要求館長去當兵。對此，館長表示，他過去曾在海軍陸戰隊服役3年半，若按陳柏源4個月兵役換算，館長的時間當8次兵還有找，就算是1年的都可以退伍3次，又多出半年。

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被打臉後，陳柏源23日晚間發文表示，他已經退伍，現在是後備役，「我的肉體人就在台灣。中共打來，我隨時等待國家的號召上戰場」，並開地圖砲嗆沒當過兵的人是臭俗辣、垃圾，同時點名台北市長蔣萬安。

▲台北市長蔣萬安、體育局長王泓翔備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

據了解，蔣萬安2003年在成功嶺服役時，因體檢判定「腰椎間盤突出」，改服補充兵14天，並在拿到服役證明後出國。

陳柏源表示，現在全世界都知道最大的敵人就是中共，但館長卻沒有站出來相挺，「沒有！你一句都不敢講！你現在只敢罵台灣人，罵年輕人，罵我們這些站在街頭對抗中共的人，嘲諷真正在前線抗共保台的國軍弟兄。你到底是站在哪一邊的？」

生涯不敗！館長出身海軍陸戰隊　搏擊散打無敵...40秒KO涼山特種部隊 （圖／翻攝飆捍臉書）

▲「館長」過去是海軍陸戰隊成員。（圖／翻攝飆捍臉書）

網友看完紛紛留言，「你的題材只有陳之漢嗎」、「被三年半海陸大學長電之後，現在改口說我們都是後備役。不過你最沒資格蹭館長的一件事，是你曾經舔過共，而陳之漢一直都在台灣支持國軍」、「你叫人展現決心回去當兵，然後你就可以說自己後備役。阿館長不是後備役嗎⋯而且你才到36（歲）欸，館長待命到50（歲）。你有啥資格講決心…文那麼長根本在臭自己」、「嘲諷…館長跟陸戰隊的交流蠻深的，還有器材等等」、「好了啦老哥，你當兵當那個樣，現在在這邊大談，真的不要鬧欸」。

也有青鳥說，「不是要幫館長講話，但剛剛google，館長已經46歲了！照規定來說不能報名志願役了！（簡章是32歲以前才可以報名）是否需要改變一下攻擊方向？叫賣國黨去簽志願役我覺得很ok，但館長46了，要進去國軍也不收。辛苦你跟八炯那麼努力，全台灣跑透透。大罷免大成功」。

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