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青少女「染梅毒」10年暴增53倍！醫曝3大兇手：恐致失明、癱瘓

▲桃園市廖姓男子去年8月透過交友軟體認識未滿14歲少女，認識一週後相約在其住處聊天，廖男卻對少女下手，短短7小時連續3次硬上得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲醫師表示，早熟且沒有防護的性行為，讓近年來少女感染梅毒等性病個案爆增。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

在現代風氣下，性觀念雖相對開放，不少青少年仍缺乏性知識。輔仁大學附設醫院兒童急診科主任王聖儒指出，10年前青少女得梅毒是極罕見的事，但2024年台灣青少女梅毒個案，卻比10年前暴增53倍，讓他忍不住直呼是「梅毒少女時代」。對此，他也示警，若染上梅毒未治療，可能會出現紅疹、淋巴腫大、掉髮等症狀，甚至造成失明、癱瘓或失智。

王聖儒在臉書粉專「守護兒童急診的小白醫師 - Dr.王聖儒」撰文道，根據疾管署調查，青少年感染梅毒的有「3大兇手」，包括交友APP（一滑就約，一約就愛愛）、早熟性行為（初次性經驗越來越早），以及缺乏性教育（不知道戴套也不懂性病）。

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王聖儒說明，梅毒一種會「親密接觸傳染」的性感染症，初期常沒症狀，容易被忽略，如果不治療會傷神經、心血管，甚至影響胎兒，可能讓寶寶死產、早產、子宮內感染（先天性梅毒）。

王聖儒指出，以2024年的數據來看，15至24歲女性梅毒個案暴增51.4%，懷孕婦女感染梅毒的案例，從2022年64例上升到2024年157例，先天梅毒疑似個案也增至82例，「很多孕婦甚至產後才知道自己得了梅毒」。

王聖儒在2月就曾發文分享案例，表示有位16歲少女在近2、3個月以來，手指出現奇怪的小水泡，有時會發癢、紅腫，起初她以為只是「汗皰疹」或「蕁麻疹」，在診所反覆治療都沒效。後來，她的手腳長出紅疹，手掌、腳底也開始脫皮，手臂上莫名出現許多瘀青，趕緊前往醫院就診時，抽血檢驗出了「二期梅毒」。

王聖儒提到，如果沒有及時治療梅毒，可能進入4個階段：

1、一期梅毒：感染後約3週，生殖器或口腔出現無痛性潰瘍（硬下疳），但常常被忽略。

2、二期梅毒：數週至數個月後，全身可能出現紅疹，特別是手掌、腳底的「銅幣疹」，伴隨脫皮、扁平濕疣、淋巴腫大，甚至有發燒、肌肉痠痛、掉髮等症狀。

3、潛伏期梅毒：表面症狀消失，但病菌仍潛伏體內，可能持續數年。

4、三期梅毒：數年後可能侵犯心血管、神經系統，甚至造成失明、癱瘓或失智。

對此，王聖儒也提醒，安全性行為、使用保險套仍是最基本的防護措施，如果有過性行為的青少年，應定期檢查性病，如梅毒、HIV、淋病、披衣菌感染等。倘若出現不適症狀，像是生殖器潰瘍、手腳紅疹、異常掉髮、皮膚脫屑等等，請盡早至醫院皮膚科或感染科檢查，切勿自行亂擦藥。

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