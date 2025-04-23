菊地健、李承道、方文山、葉韋廷齊聚台北華山　潮流藝術展現新風貌

▲(左起)菊地健、方文山、葉韋廷、李承道等台日潮流界代表人物齊聚華山ART MONSTER 2025 曼斯特國際藝術展。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／台北報導

近日在台北華山舉辦的ART MONSTER 2025 曼斯特國際藝術展，吸引了眾多潮流藝術愛好者前來觀展。展會亮點包括來自台日的潮流界代表人物菊地健、方文山、李承道和葉韋廷，他們齊聚一堂，共同為潮流藝術文化開啟了新篇章。

展覽前最受矚目的作品是由藝術家李承道、知名作詞人方文山和精密重機改裝工藝大師葉韋廷共同打造的限量潮流公仔《小青》。這件作品靈感來自周杰倫的歌曲《青花瓷》，融合了葉韋廷的機甲元素，並由李承道統籌設計，最終以兩種配色呈現。

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除了《小青》外，三位藝術家還在現場打造了賽博龐克風格的沉浸式展區，展示他們各自的作品特色，獲得現場觀眾的熱烈迴響。

日本銀飾傳奇菊地健也參加了此次展覽，他以平衡細膩與狂野風格聞名，代表作包括印地安老鷹的羽毛。菊地健的作品廣受明星喜愛，包括史密斯飛船主唱Steve Taylor、日本天王木村拓哉和歌手林俊傑等。

台北市政府也對此次活動表示支持，產發局局長陳俊安、研考會主委殷瑋以及市議員顏若芳皆到場參加開幕活動，並與藝術家們互動交流。陳俊安表示，潮流藝術是產業的一部分，藝術的多元化呈現為台北注入新能量，未來希望能與藝術大師們合作，提升台北的潮流藝術和設計美學。

專欄作者徐安娜在《潮流藝術跟產業結合，能否帶來新的城市效益？》一文中提到，香港的Complex Con吸引了超過3萬名潮流迷和上百個品牌參展，這或許能為台北市政府提供參考，推動潮流藝術與城市行銷結合。市議員顏若芳也表示支持，認為需要多方嘗試和跨界結合，希望推動更多相關藝文活動，讓藝術融入生活。

三位藝術家資訊



李承道｜藝術 & 跨界創作（小李顏料行主理人）

IG: chendao_lee

IG: lcd_artelier

藝術家李承道專職藝術創作ㄧ於2016年創立的「小李顏料行」，是為了解決藝術設計相關產業在執行上的疑難雜症：舉凡道具設計、空間美化、廣告、公共藝術等，執行過的案件多元，Samsung Internet的全球形象影片、或是北台灣現存在Google Map上也看得到的地表上最大繪畫。



方文山｜詩詞 & 視覺藝術 （方道文山流主理人）

官網：sprite.world

以詩詞創作與東方美學聞名的方文山，突破書寫載體，讓詩歌轉化為視覺裝置與設計元素。他的文字將不只是閱讀的對象，而是空間的一部分，與藝術作品、機械結構共存，形成獨特的詩意場景。



Winston Yeh｜機械藝術 & 工業設計（Rough Crafts主理人）

IG: winston_yeh

Rough Craft 創辦人 Winston Yeh 以精密的重機改裝工藝聞名全球，他的設計總帶有狂放不羈的態度，但每個細節都精緻細膩得像藝術品一樣。這些作品不只吸引了車迷，連設計圈的人也都對他讚不絕口。他證明了改裝不只是在玩金屬和零件，而是把創意、技術和工藝融入速度裡，讓台灣在這塊領域大放異彩。