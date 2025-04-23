三重宮廟淪詐毒據點遭掃射！槍手逃亡還揪3P　怪手進駐鏟平了

▲新北市府強制拆除三重違法宮廟 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區永福街一處長期藏汙納垢的宮廟，因淪為地方角頭據點，不僅曾發生開11槍的槍擊案，更被查獲藏匿詐騙集團水房及吸毒等不法情事，嚴重危害地方治安。三重警方祭出鐵腕手段，提報市府公安稽查小組優先稽查，日前終裁定強制拆除這處治安毒瘤，還給市民安寧的生活環境。

據了解，該宮廟位於三重區永福街某巷弄內，出入份子複雜，早是地方治安隱憂。2022年2月，一名陳姓男子曾在此處狂開11槍後逃逸，落網前還企圖到新莊的摩鐵與女友及前妻上演荒唐3P，前妻負氣離開，陳男在追出去時，遇到查緝的警方，最後自戕身亡，經在摩鐵內查獲多把槍枝、子彈及大量毒品咖啡包與K他命。

更誇張的是，該宮廟於2024年2月被刑事局查獲宮廟內部竟設有詐騙集團的水房，專門處理不法贓款。同年3月，警方又在此查獲黃姓男子等7人吸食K他命，並查扣一包毒品，訊後依毒品罪送辦。

三重警方有鑑於該處已成治安死角，嚴重擾亂社會秩序，決心強力剷除。經提報新北市政府公安稽查小組優先稽查後，拆除大隊認定該宮廟鐵皮屋為違章建築，且有影響公共安全之虞。為徹底杜絕不法情事死灰復燃，市府裁定強制拆除。屋主已於今年4月15日配合市府強制拆除期限自行拆除完畢。