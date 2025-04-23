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社會 社會焦點 保障人權

審理第2天！拍下「剴剴」遭虐影片關鍵證人　美國搭機來台出庭

▲▼ 劉姓保姆姊妹虐死1歲童凱凱案，外籍看護（右）作證。（圖／記者劉昌松攝）

▲外籍看護(右)多次到協助釐清男童剴剴疑遭虐死案。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉人豪／台北報導

保母姊妹劉彩萱、劉若琳被控虐死1歲男童「剴剴」、涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等重罪，目前均在押，今（23日）進行第2天審理程序，將影片提供給檢警當證據，徹底打臉劉姓保母辯稱剴剴傷勢是自摔自撞謊言的外籍看護Mira，將全天出庭作證。

2023年9月間，等待收養的剴剴被送到兒童福利聯盟簽約的劉姓保母家中，劉姓保母每個月可領3萬元津貼，她卻和同樣是兒盟保母的妹妹聊到，其他私接的社區托育孩子爸媽都會去找她們「巴結」，剴剴沒有爸媽來「巴結」，「要不是為了孫中山(百元鈔)上，真不想看到他(指剴剴)」。

當時劉家聘僱1名外籍看護Mira照顧年邁父親，外籍看護和剴剴一樣都住在劉家，經常目睹剴剴遭虐待，只能吃杯裝的廚餘，白天被綁在椅子旁罰站，有時被要求站在水桶裡面，晚上則是雙手反綁成木乃伊睡覺，姊妹倆還常拍照分享剴剴受虐情形，稱不要讓剴剴過太好，外籍看護看了心驚，決定用手機錄下剴剴受苦的畫面。

直到2024年1月間，劉老父親病逝，外籍看護和劉家的雇傭關係結束了，才拿出當初偷拍的影片，述說剴剴生前最後3個月的悲慘命運。Mira現居美國，經院檢支付機票等證人旅費，同意來台出庭，今將全天證述她目睹「剴剴」受虐過程。

昨開庭審理時，檢方指出，本案是兒童原應被送進安全港灣，卻葬送在人生終點的悲劇，劉氏姊妹以綑綁、塞水桶、裸體罰站、推背撞牆與毆打等方式持續傷害「A童」，還餵食不潔食物、冷天洗冷水澡凌虐，「哪個1歲的孩子受得了」，最後導致遍體鱗傷、營養不良，不幸在平安夜當天過世。

律師團則表示檢方「說了一個令人悲傷的故事」，但故事背後，有沒有其他故事？本案媒體高度報導、輿論皆曰可殺，但有沒有可能「A童」出現自傷等異於一般兒童的行為，使得劉氏姊妹照顧倍感困難，劉彩萱不知該怎麼辦。

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