快訊／涉行賄「讓殺警兒坐爽牢」！易淑寬等4人訊後請回

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

01：31更新：最後一名被告訊後請回

桃園地檢署肅貪組組檢察官25日指揮廉政署、兵分多路搜索台北監獄2名科員在內等4名嫌疑人，其中包括資深藝人易淑寬與3名證人在內。桃檢26日凌晨訊問完最後一名疑似北監承辦人員同案被告，諭令請回。至此，含易淑寬等4位被告經檢方訊問後均請回。

易淑寬25日深夜11點20分步出桃檢，隨即快步上車離去。面對媒體詢問是否覺得疲累，她僅點頭示意，其餘均未表示意見。

資深女星易淑寬因獨子易寶宏涉及台北夜店殺警案遭判刑9年定讞，2019年6月在矯正署台北監獄服刑，2022年3月獲准至台東武陵外役監服刑，未料卻傳出易寶宏於放假期間喝酒PO網坐爽監，高調服刑態度引發外界譁然！其中北監當年審核2名科員被調查有無縱放情事，桃檢肅貪組今天指揮廉政署搜索約談，帶回4名嫌疑人3名證人，其中包括易淑寬在內。

桃園地檢署對於指揮廉政署調查易淑寬是否列為被告或抑或證人身分，仍未鬆口，須待檢察官複訊後才能釐清確認；此外，檢方也懷疑易淑寬之子易寶宏從北監到台東武陵外役監審核過程，應該不只是北監行政疏失，懷疑可能有收賄情事。

▲女星易淑寬抵達桃檢應訊。（圖／記者沈繼昌攝）