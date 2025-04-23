「拒認私生子」被生母提告　呂秋遠深夜首發聲

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

記者葉國吏／綜合報導

知名律師呂秋遠被爆出有私生子，外遇對象要求他認領遭拒後提告。然而，台北地院日前判決揭露，呂秋遠「早已認領小孩」，因此駁回女方的訴訟。呂秋遠22日深夜在臉書首次針對此事發聲，強調「我沒有做錯事」，並表示「欺負我孩子的人，就等著收傳票」。以下臉書全文：

隱私這種事很重要，即使被認為是公眾人物，我也不覺得自己應該要交代我所有的個人生活，從以前到現在，對於自己的私事，我都不願意在版面上說明，導致有些人對我誤解。不過，這件事我真的受夠了。

我以前都以為，不要針對私事發言，而且不要講自己的私事給大家聽，畢竟我有話語權，也沒必要澄清什麼，我是靠專業吃飯，沒必要說什麼。所以，我不說話，然後就一路挨打。

前兩天有一個裁定，在法院故意不隱匿姓名的情況下，把我的名字就這麼寫在法院文書上。基本上，家事事件不公開，一般都會隱匿姓名，但是，偏偏我的就沒有。這件裁定是說什麼呢？簡單來說，就是我認領未成年子女，就這樣。

那麼，為什麼會有法院裁定呢？因為我早就已經認領，但是孩子的媽媽希望可以在法院有紀錄，所以就這麼做了。其實這也沒什麼，反正隱匿姓名，這樣就好。但是，法院就這麼、就這麼、就這麼故意寫出我的名字了。

有媒體看到這則裁定，看來是見獵心喜，大概想，終於可以對這個傢伙再修理一遍，於是寫簡訊來問我，我對這件事有什麼看法？

MD！我能有什麼看法，這是我的隱私好嗎？我有必要交代這件事嗎？媽媽都沒意見了，你怎麼意見這麼多？問題就是，我跟媒體說，這是隱私也沒用。接著，從昨天開始，媒體一連串的追殺，還有網友、網紅開始逮到機會攻擊我。等等，我有孩子，這是天大的喜事，老來得子，這不是應該要開心嗎？好事都被你們講到爛事了。不考慮我的感受也無妨，但總該考慮媽媽與孩子的感受吧？日後孩子長大，看到諸位大德寫的刻薄文字，會怎麼看這個社會？

再強調一次，這是個人隱私，真的不勞社會關注。但是，這些在網路上訕笑、謾罵我的人，或許是因為政治立場不同，或許是就是沒理由看我不爽已久，或許是曾經是我的手下敗將，就捏造故事謾罵我，這是對的嗎？至少，我從來沒說過零掏是怎麼樣啊！我單身，而孩子跟媽媽都過得很好，你們是在有意見幾點？說不定我以後可以成為育嬰專家，就不能好好祝福我嗎？

面對很多無端的指控，我曾經很難過，因為連以前幫助過的眾多不認識的人，都會忘記之前我為他無償做的一切，酸我、罵我不眨眼。因此，我家閨密跟我說過一段話：「這些事情是在幫助我們，稍微往後撤一點，因為這個世界不是全部都只有值得你幫助的好人。」

我還是不會往後撤，因為這是我喜歡的事情，但是做人還是不要太過份。

我話不要說太重，講到這裡就好。我們都會活得很好，我沒有做錯事，你們不可以污衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票。