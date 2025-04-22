呂秋遠被控拒認私生子　陳沂酸「人設翻車」：道貌岸然

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）

記者葉國吏／綜合報導

知名律師呂秋遠爆出有私生子，外遇對象要求他認領被拒提告，台北地方法院以「呂秋遠已經主動認領」為由駁回。網紅陳沂對此直言「呂秋遠人設翻車」，大酸「那種整天說別人是渣男的，通常都有嘴說別人，沒嘴說自己啦。」

根據判決書，原告女子主張，她與呂秋遠在2023年間交往並發生關係，隨後產下一子。兩人曾帶孩子到台大醫院做親子鑑定，結果顯示呂秋遠確實是生父，但他遲遲不願辦理認領手續，女方只好告上法院，要求他依法認領。

法院調查發現，呂秋遠已在去年12月23日完成認領登記，認為既然呂秋遠已主動認領，女方的提告就失去意義，訴訟毫無實益，最終法院以「欠缺權利保護必要」為由，直接判決駁回。此案仍可上訴。

知名網紅陳沂21日在臉書發文，直批常在網路上分析兩性關係的律師呂秋遠，爆出有私生子且拒絕認領，被女方告上法院。陳沂指出，呂秋遠因為在訴訟期間認領了私生子，法院判決無訴之利益而駁回。她不禁感嘆，「就跟你們說兩性專家永遠都搞不定自己的感情！那種整天說別人是渣男的，通常都有嘴說別人，沒嘴說自己啦！說一套做一套，道貌岸然才是最讓人看不起的！」

陳沂更在留言區補充了兩人曾交手的過程。她表示，呂秋遠曾指責她罵他，是因為幾年前他被媒體爆出劈腿爭議，與多名女性有親密互動，與他深情專業的暖男形象背道而馳。陳沂強調，她一直都是看不起那些「說一套做一套」的人。