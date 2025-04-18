永和大陳公辦都更喜事再添一樁！侯友宜兌現承諾　見證更新單元3開工動土

▲新北市長侯友宜、出席活動貴賓與大陳單元3住戶共同合影。

圖、文／新北市政府城鄉發展局提供

由新北住都中心擔任實施者的永和大陳社區更新單元3公辦都更案，於今日（18日）上午舉辦開工典禮，新北市長侯友宜特別到場見證，長期關心永和發展的立委、議員、里長還有大陳當地民眾，也都至現場共同祈福。

侯友宜表示，大陳公辦都更案是全臺最大也最複雜的案子，除了房屋老舊產權複雜、人數眾多外，公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求，市府及實施者團隊投入了將近10年的努力，率先推動單元2在109年順利完工入住，讓住戶從對都更的恐懼、不了解，到現在每個單元無不期盼公辦都更，這段路走得辛苦卻也紮實；也多虧有優質的實施者及出資人團隊公私協力攜手合作，市府對大陳社區的承諾正在逐一實現，上個月底才剛完成大陳社區最後一塊拼圖單元1簽約，現在單元3馬上也有即將開工的好消息!非常感謝住戶的配合、耐心及包容，以及在地民意代表的全力支持！接下來市府也將不遺餘力確保施工如質如期推展，使住戶享有更完善、安全及舒適的居住環境。

▲侯友宜出席大陳單元3開工典禮致詞。

▲侯友宜及出席活動貴賓共同鏟土。

▲侯友宜（中）與皇翔建設董事長廖年吉（左）、新北住都中心執行長錢奕綱（右）共同接好彩頭。

▲侯友宜簽金鏟。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，110年中心成立後即接獲市府委託實施單元3公辦都更，為了即時解決民眾疑問並凝聚大家對都市更新的意願，故在當地成立「推陳·出新」駐點工作站，站在第一線啟動社區的逐戶拜訪，突破尋人、年長者、弱勢戶集中的各種整合困境；此外有賴市府於審議過程的積極協助，讓整案僅花1.5年即核定通過，當然最重要的還是住戶的全力配合，單元內共252戶在短短5個月內全數和平完成搬遷，相當不容易。自去(113)年7月啟動拆除，到現在準備開工，也要感謝出資人團隊皇翔建設與中心共同為盡快給住戶一個新家而全力以赴，未來完工後將打造現代化住商大樓及優質市場空間，另外併同單元4共同留設超過2,000坪的中央公園，提供大面積開放空間讓市民使用，為永和注入嶄新活力。

▲更新單元3更新後建築示意圖。

▲中央公園示意圖。

最後，侯友宜也強調，在市府、新北住都中心及實施者團隊的努力下，單元6預計114年下半年開始拆除動工，單元5、7加緊審議中，而單元1、4則力拼114年上半年提送計畫至市府審查；未來整個大陳是個機能完善的宜居小區，除了商業活動及居住空間外，將擁有活動中心、幼兒園、圖書館、市場、公托、日照中心及社會住宅等多樣公益設施，附近更鄰近中和新蘆線頂溪站及正在施工的萬大線永平國小站，替住戶將食、衣、住、行各方面通通顧到好，請各位住戶與市府一同期待大陳河岸新風貌，當地70年不變的環境，現在即將改變！