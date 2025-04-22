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戰術背心「插2煤油玻璃瓶」！新竹男掏打火機闖派出所喊：要放火

記者楊永盛、戴若涵／新竹報導

新竹縣新湖分局山崎派出所20日晚間發生一起事件！一名黃姓男子酒醉頭戴安全帽、手拿著裝填煤油的玻璃瓶闖入派出所內，黃男身上還穿著插了2支煤油玻璃瓶的戰術背心在所內大吼「要放火」，當場遭警方逮捕。

▲戰術背心「插2煤油玻璃瓶」！新竹男掏打火機闖派出所喊：要放火。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲戰術背心插2煤油玻璃瓶！新竹男掏打火機闖派出所，醉喊「要放火」慘了。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

回顧整起事發經過，黃男酒後騎車到山崎派出所，安全帽也沒脫就衝進派出所內，只見他一手拿裝有煤油的玻璃瓶，另一手掏出打火機作勢引燃，身上還穿著戰術背心，背心上插著2支同款煤油玻璃瓶，對著員警大聲咆嘯揚言「要放火」。所內員警見狀，趕緊安撫黃男情緒，初步穩定現場後，趁隙使用防護型噴霧器將黃男制伏並逮捕。

▲戰術背心「插2煤油玻璃瓶」！新竹男掏打火機闖派出所喊：要放火。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方當場查獲裝填煤油的3支玻璃瓶、1個打火機，見黃男語無倫次還散發出濃烈酒氣，即對他進行酒測，酒精濃度高達每公升0.71毫克，警詢後依照公共危險、恐嚇、妨害公務等罪嫌，將黃男移送新竹地檢署偵辦。

新湖分局分局長黃政龍表示，將持續強化駐地安全管理與員警危機應變訓練，並呼籲民眾，勿因一時情緒失控從事危害社會之不法行為，應依法表達訴求，切莫以身試法，徒增刑責。

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