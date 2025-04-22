日本米價翻漲1倍！「台灣米」成超市新寵　25年來首進口韓國米

▲ 日本去年夏天受酷暑、天災及大量觀光客湧入影響，出現「令和米荒」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本國內白米價格飆漲，創下歷史新高，促使政府緊急釋出儲備米，民間也大量引進外國米因應，不僅時隔25年首度自南韓進口白米，各大零售通路也紛紛調整商品內容，改用麥類或台灣米等進口米降低成本。

《衛報》指出，日本國產米價格自去年同期以來已翻漲一倍以上，導致消費者轉向價格較低的進口米，儘管日本對進口米徵收高額關稅。

今年3月是南韓白米自1999年後首度進口日本，目前在網路及實體通路已售出2噸，且計劃擴大進口規模至20噸。而這波「米荒」也讓消費者過去對進口米的疑慮逐漸淡化，開始接受外國米的口感。

《時事通信社》報導，面對成本壓力，便利商店龍頭全家與Lawson推出減少米飯比例，改以義大利麵或麥類為主食的便當；Natural Lawson門市則是全面將便當中的米飯改為價格較低的「糯麥」，壓低售價的同時維持飽足感。

大型超市也推出外國米產品，西友去年11月開始販售台灣米，現已從每5公斤2797日圓調漲至3229日圓，但仍較國產米便宜許多；永旺則是混合美國與日本米推出「二穂之匠」，價格為每4公斤3002日圓，消費者普遍認為口感「相較國產米毫不遜色」。

儘管日本農林水產省3月釋出21萬噸儲備米，試圖穩定供應與價格，但截至月底僅有0.3%成功送達零售通路，主因為運輸車輛不足及處理時間過長等物流問題，使得實際成效有限。

除異常高溫導致2023年稻米收成減少以外，破紀錄觀光人潮也導致稻米需求大增，加上地震、颱風等災害警報引發搶購潮，迫使零售商祭出限購措施。