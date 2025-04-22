　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本米價翻漲1倍！「台灣米」成超市新寵　25年來首進口韓國米

▲▼ 日本白米短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本去年夏天受酷暑、天災及大量觀光客湧入影響，出現「令和米荒」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本國內白米價格飆漲，創下歷史新高，促使政府緊急釋出儲備米，民間也大量引進外國米因應，不僅時隔25年首度自南韓進口白米，各大零售通路也紛紛調整商品內容，改用麥類或台灣米等進口米降低成本。

《衛報》指出，日本國產米價格自去年同期以來已翻漲一倍以上，導致消費者轉向價格較低的進口米，儘管日本對進口米徵收高額關稅。

今年3月是南韓白米自1999年後首度進口日本，目前在網路及實體通路已售出2噸，且計劃擴大進口規模至20噸。而這波「米荒」也讓消費者過去對進口米的疑慮逐漸淡化，開始接受外國米的口感。

《時事通信社》報導，面對成本壓力，便利商店龍頭全家與Lawson推出減少米飯比例，改以義大利麵或麥類為主食的便當；Natural Lawson門市則是全面將便當中的米飯改為價格較低的「糯麥」，壓低售價的同時維持飽足感。

大型超市也推出外國米產品，西友去年11月開始販售台灣米，現已從每5公斤2797日圓調漲至3229日圓，但仍較國產米便宜許多；永旺則是混合美國與日本米推出「二穂之匠」，價格為每4公斤3002日圓，消費者普遍認為口感「相較國產米毫不遜色」。

儘管日本農林水產省3月釋出21萬噸儲備米，試圖穩定供應與價格，但截至月底僅有0.3%成功送達零售通路，主因為運輸車輛不足及處理時間過長等物流問題，使得實際成效有限。

除異常高溫導致2023年稻米收成減少以外，破紀錄觀光人潮也導致稻米需求大增，加上地震、颱風等災害警報引發搶購潮，迫使零售商祭出限購措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國防院性騷、霸凌案成立　李文忠、韓岡明各記兩大過撤職
快訊／八里海岸驚見女浮屍！　身穿黑衣、短褲
快訊／失聯駕駛接電話了！稱「撿東西」釀禍　正要去警局
快訊／女房東現身！轟飯糰夫婦：我還不夠仁慈嗎？
「教宗長眠照」曝光！靈柩移至聖伯多祿大教堂　開放瞻仰遺容
王大陸低調戴鴨舌帽＋口罩服役　北市社會局：表現正常且進入狀況
快訊／日圓暴升！　刷7個月新高
快訊／逆撞康橋7學生　駕駛落跑了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「教宗長眠照」曝光！靈柩移至聖伯多祿大教堂　開放瞻仰遺容

街訪事故！日媒記者用「AI翻譯機」問心得　嗆陸客：有啥了不起

美國H20晶片管制「反而旺了華為」　分析師曝意外效應

日本米價翻漲1倍！「台灣米」成超市新寵　25年來首進口韓國米

豬流感變異株已潛入人群！專家警告：恐成下波大流行主角

全天候監控北韓！　南韓第4顆軍事偵察衛星「成功發射」

87歲挪威王后「呼吸困難」　王室聲明：緊急空運送醫

頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

狠課3500%重稅！美圍堵中資太陽能　東南亞四國淪「代工箭靶」

遊樂設施突故障！　13歲少年「甩飛2m高空」重摔落地

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

「教宗長眠照」曝光！靈柩移至聖伯多祿大教堂　開放瞻仰遺容

街訪事故！日媒記者用「AI翻譯機」問心得　嗆陸客：有啥了不起

美國H20晶片管制「反而旺了華為」　分析師曝意外效應

日本米價翻漲1倍！「台灣米」成超市新寵　25年來首進口韓國米

豬流感變異株已潛入人群！專家警告：恐成下波大流行主角

全天候監控北韓！　南韓第4顆軍事偵察衛星「成功發射」

87歲挪威王后「呼吸困難」　王室聲明：緊急空運送醫

頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

狠課3500%重稅！美圍堵中資太陽能　東南亞四國淪「代工箭靶」

遊樂設施突故障！　13歲少年「甩飛2m高空」重摔落地

在台灣都OK「一出國就吵架」！網揭引爆點：光是起床時間就能吵

揭飯糰店承諾「有賺能漲房租」　女房東亮文件：當時心軟便宜租

北科大結合AI工具教英語　學生發音6周明顯改善

黃子佼陷風波！益智節目重新開錄「2主持人接棒」　黃豪平爆求學黑歷史

華航明起首波人力招募　大學畢業、多益達標即可報名　

快訊／八里海岸驚見女浮屍！　臉朝上躺岸邊...全身黑衣無證件

亞洲要速效、歐美喜溫和！追求白皙美肌訴求大不同

摩鐵淪詐團+販毒據點！傳播妹見警投降　情侶各自攜伴開房嗨

失聯冷氣工接電話了！正去警局路上　稱「撿東西」釀禍急掛電話

雷納德高效狂轟39分　快艇主帥：他健康我們能贏得任何系列賽

#重度聽損兒 連環砲碎唸！爆料媽「不化妝很醜」老師笑瘋

國際熱門新聞

川普又命令聯準會：立刻降息

方濟各離世！　聖母像竟「哭了」

中國早就開始貿易戰！　被抓包「美大豆進口」4成降到0

川普再轟Fed主席　美股狂瀉近千點

中國拒收波音737 MAX　馬航秒搶：賣給我

美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」

美現役最老太空人　生日返回地球

川普下令　全美降半旗

排除烏克蘭入北約　俄：令人滿意

川普凍結710億經費　哈佛大學提告反擊

川普再嗆Fed鮑爾　黃金飆破3400美元創新天價

不用唸大學也年薪百萬　好市多10高薪職位曝

教宗凌晨2時入殮　封聖典禮延後

梵蒂岡：教宗死因是腦中風昏迷心臟衰竭

更多熱門

相關新聞

12星座4/21-27幸運小物&色彩解析

12星座4/21-27幸運小物&色彩解析

新的一週已開始，是否還在煩惱該如何開啟嶄新的一天？不論你是想增強人際關係、提升工作效率，或是單純想找個放空的理由，12星座專屬的「幸運小物」和「開運色彩」都能成為你生活的小確幸，一起來看看日本網站《TRILL》提供的本週4/21-27的星座運勢吧！

台積電效應熊本迎來黃金投資期

台積電效應熊本迎來黃金投資期

伊藤大海為古林鋪路：暖男一句圈粉

伊藤大海為古林鋪路：暖男一句圈粉

日男鐵鎚猛砸　81歲父「頭部凹陷」撐著報警

日男鐵鎚猛砸　81歲父「頭部凹陷」撐著報警

適應冷天+升級球種！古林發現酷事情

適應冷天+升級球種！古林發現酷事情

關鍵字：

日本白米價格進口飆漲

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

【泰格與雪兒】太簡了吧

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面