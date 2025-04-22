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本週誰最有人緣、誰又該斷捨離？12星座4／21-27幸運小物＆色彩解析

▲▼運勢,12星座,色彩,幸運小物,日本。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲本週的好運藏在細節裡，12星座挑對幸運色與開運小物，用行動迎接更好的每一天。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週已開始，是否還在煩惱該如何開啟嶄新的一天？不論你是想增強人際關係、提升工作效率，或是單純想找個放空的理由，12星座專屬的「幸運小物」和「開運色彩」都能成為你生活的小確幸，一起來看看日本網站《TRILL》提供的本週4/21-27的星座運勢吧！

牡羊座／勇敢探索讓你心動的地點，可能會有意想不到的收穫

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無論是工作還是興趣，這週很適合踏出舒適圈，嘗試去你一直想去的地方，或參加新活動，有機會認識不同領域的新朋友，拓展人脈圈。
幸運小物：耳環或耳夾
開運色：波爾多紅

金牛座／與身邊的人互動更深，友情也能開出驚喜花朵

這週是拉近人際距離的好時機，不妨主動聯絡許久不見的朋友，可能會聽到讓你笑開懷的好消息。家人或伴侶的交流也特別重要。
幸運小物：鑰匙造型飾品
開運色：米色

雙子座／閃亮登場的機會到來，自信表現就是關鍵

你的存在感正在提升！無論職場還是社交場合，大膽表現自我會贏得更多讚賞與關注。展現你的魅力吧！
幸運小物：帽子
開運色：淺綠色

巨蟹座／從整理生活開始，好運自然來報到

這週的重點在「清理」——無論是衣櫃、書桌還是數位資料，整理能幫助你釐清思緒，也讓行動更有效率。
幸運小物：髮梳
開運色：天空藍

獅子座／提升美感就是你的能量來源

試試看新風格的穿搭或妝容，你會驚喜地發現自己不同的面貌。打扮得宜，也有助於提升自信與整體運勢！
幸運小物：彩色睫毛膏
開運色：金色

處女座／直覺力大爆發，跟著感覺走準沒錯

本週不必過度依賴別人的建議，請相信自己的直覺，你的內心聲音會帶你做出正確的選擇。
幸運小物：化妝包
開運色：象牙白

天秤座／行動力決定成敗，想做什麼就馬上去做

別再猶豫，這週你的行動力直接影響結果。不論是想學的事還是未完成的目標，立刻開始就是最好的選擇。
幸運小物：唇蜜
開運色：玫瑰粉

天蠍座／適合規劃未來，長遠目標可望實現

這週非常適合為未來一年設下目標。不妨思考一下長期計畫，像是進修、理財或搬家，提早準備能帶來成功的契機。
幸運小物：廚房用品
開運色：酒紅色

射手座／投身社會活動，幸運悄悄向你靠近

參與志工、公益或社群活動會讓你獲得好人緣與意外機會。幫助別人同時，也為自己累積福氣。
幸運小物：太陽捕手（sun catcher）
開運色：橘色

摩羯座／心靈感受特別敏銳，讓藝術療癒你

這週適合沉浸在音樂、舞台劇、展覽或電影中，給自己一點藝術的滋養，能撫慰疲憊的心靈。
幸運小物：手帕
開運色：咖啡色

水瓶座／努力將開花結果，與夥伴合作更順利

你過去的努力終於開始看到成果！與志同道合的朋友合作，會有加乘的幸運發生，記得珍惜團隊的力量。
幸運小物：環保袋
開運色：藍色

雙魚座／慢下腳步、享受寧靜時光，是療癒的關鍵

這週適合放鬆心情，找間你喜歡的咖啡館、翻開一本書，享受屬於自己的慢生活，讓身心好好充電。
幸運小物：耳機
開運色：銀色

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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