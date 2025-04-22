　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

持滅音槍殺債主！新北市前副發言人胞弟命案　兇手二審仍判無期

▲▼男子姚宗秦，槍殺新北市府前副發言人張劭斌胞弟張威凱，二審首度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲男子姚宗秦，槍殺新北市府前副發言人張劭斌胞弟，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市前副發言人張劭斌的胞弟，2023年5月間因催討友人姚宗秦積欠的150萬，竟遭姚男以滅音槍槍殺。姚男一審遭重判無期徒刑，案件上訴二審期間，姚男雖藉口有意和解，但實際上並未做出任何補償。全案於22日宣判，高院駁回上訴，仍將姚男判處無期徒刑。可上訴。

一審判決指出，張劭斌的胞弟張威凱，與凶手姚男交好，但雙方有投資糾紛，姚男積欠張威凱150萬元。去年5月間，姚男不滿張威凱催討，決定要殺害張威凱。姚男謊稱要償還款項，約張威凱下班後到自己五股區住處；張威凱到場後，姚男戴上黑色手套，持裝有滅音管之手槍，自後方朝張威凱後開槍，張威凱當場頭部中彈出血而死亡。

姚男殺人後，將屍體放入大型塑膠箱，並清理住處客廳內之血跡及相關跡證後，於晚間10時許，找了不知情的友人，將裝有屍體的大型塑膠箱搬上自己所有的賓士轎車，駕車前往新北市五股區外寮路，將裝有屍體的大型整理箱棄置在路旁邊坡。隔沒幾天屍體被發現，全案因此爆發，檢警循線逮捕姚男。

案發後震驚社會，姚男被檢方依照殺人等罪嫌提起公訴。一審由新北地方法院國民法官審理，並委請台大醫院鑑定，其中鑑定報告明確指出：「被告表示若再來一次，本案事件的發生機率還是很大。…被告並表示自己對於本案…不會後悔，因為做過的事情，後悔本來就都是沒有用的事情。」國民法官最後將姚男依照殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，槍砲罪判刑8年1月、併科罰金10萬元，棄屍罪部分判刑3年。合併應執行無期徒刑、併科罰金10萬元、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，張劭斌陪同母親出庭。張母泣訴，被告實在無意願和解，只是利用和解來拖延刑期，這對家屬來說，根本就是重擊。而張劭斌雖然在一審時強硬表示，希望能一命換一命，因為被告曾說要讓他們一家人消失，若未判處死刑而讓姚男假釋出獄，這將讓家屬很恐懼，所以請求判處死刑；但張劭斌在二審卻非常低調，僅說尊重法院判決。

全案於22日宣判，高院駁回上訴，仍舊維持一審的無期徒刑、褫奪公權終身，張劭斌與姚男均未到庭聆聽宣判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐助理費148萬養師父！台中議員改判4年　夫上訴判更重
女房東落淚轟「不知感恩」！　飯糰老闆娘「她講她的」：交給法院
黃國昌：倒閣救不了台灣　應思考如何抑制賴清德專制獨裁
氣溫30℃大排長龍！飯糰已賣光　老闆娘舉牌感謝
快訊／飯糰女房東哭了！　落淚道歉
女房東不只砸飯糰店！　4惡行曝
黃國昌點頭了！出席26號國民黨凱道集結　「這是人民的主場」
公教加薪3％確定5月發　卓榮泰偷酸翁曉玲：對法律一知半解
快訊／黃子佼慘了！再查出藏12少女「586部性影像」
白委指總預算如買牛排「先給7成吃飽再請款」　卓揆傻眼：你這樣
辰己涼介遭下放！　樂天監督無奈道出問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東男沉溺賭博、炒股　妻小無奈投靠娘家...法官判准離婚

屏東縣議長周典論幫郭台銘買連署書　二審改判3年2月理由曝

詐助理費148萬養師父！台中議員冉齡軒改判4年　夫上訴判更重

薛楷莉又有事！誆「找幫派協助」擺平糾紛　詐前男友420萬

房東道歉落淚了！樋口飯糰老闆娘回應「她講她的」：交給法院處理

被生母拋下「遇暖心房東當女兒照顧」　她曝悲傷童年拒養媽

氣溫30℃大排長龍！高雄「樋口飯糰」10點已賣光　老闆娘舉牌感謝

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了：會依約讓他租到期滿

665精品假包堆成山！TikTok正妹直播翻車　侵權金額超過6千萬

高雄中央公園驚傳爆裂聲「還冒火花」畫面曝　民眾：通報沒人理

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

屏東男沉溺賭博、炒股　妻小無奈投靠娘家...法官判准離婚

屏東縣議長周典論幫郭台銘買連署書　二審改判3年2月理由曝

詐助理費148萬養師父！台中議員冉齡軒改判4年　夫上訴判更重

薛楷莉又有事！誆「找幫派協助」擺平糾紛　詐前男友420萬

房東道歉落淚了！樋口飯糰老闆娘回應「她講她的」：交給法院處理

被生母拋下「遇暖心房東當女兒照顧」　她曝悲傷童年拒養媽

氣溫30℃大排長龍！高雄「樋口飯糰」10點已賣光　老闆娘舉牌感謝

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了：會依約讓他租到期滿

665精品假包堆成山！TikTok正妹直播翻車　侵權金額超過6千萬

高雄中央公園驚傳爆裂聲「還冒火花」畫面曝　民眾：通報沒人理

駁回蔣萬安「倒閣論」！　朱立倫：賴清德不是單純倒閣就能解決

臺中勤美術館開箱！建築大師隈研吾操刀　打造藝術與街區共生場域

Seventeen隊長S.COUPS超帥西裝照揭曉新身分！拿下BOSS代言人

屏東男沉溺賭博、炒股　妻小無奈投靠娘家...法官判准離婚

李多慧捲黑函風波！爆阻擋全恩菲來台　團隊澄清：沒立場影響其他人

神秘台灣朋友情報！澳洲投手替補LG受傷洋投　韓職亞洲外援制暖身

藍委被罷免「民眾黨不會坐視不管」　黃國昌：不可讓執政者為所欲為

女子搭新自強號「被鎖廁所」1小時！台鐵技師「鐵鎚猛砸」才獲救

屏東縣議長周典論幫郭台銘買連署書　二審改判3年2月理由曝

詐助理費148萬養師父！台中議員冉齡軒改判4年　夫上訴判更重

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

社會熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

家寧一家交保　律師預言4人下場：「她」麻煩最大

前伊林模特兒涉吞善款千萬　移送畫面曝

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

名律師呂秋遠遭控拒認私生子　生母提告遭法官打臉

即／前名模與兄嫂私吞身障善款　3人上銬收押

快訊／台中梧棲知名餐廳今早失火

母載44歲兒半夜急診　他「癱軟摔車」搶救不治

更多熱門

相關新聞

川普喊「黃金法則」　國際金價突破3397美元

川普喊「黃金法則」　國際金價突破3397美元

受到美國總統川普介入聯準會（Fed）、美中關係緊張等消息影響，美元走弱，國際金價持續飆高。截至21日晚間6時18分，國際現貨黃金已來到每盎司3397美元，再刷黃金價格新高。

18年社畜靠「資金7分法」翻身　累積資產1.5億

18年社畜靠「資金7分法」翻身　累積資產1.5億

搶4/23除息1.07元　0056成交量居冠

搶4/23除息1.07元　0056成交量居冠

台股ETF受益人破1100萬新紀錄　市值型、季配高息款受青睞

台股ETF受益人破1100萬新紀錄　市值型、季配高息款受青睞

川普關稅「全民股災」衝擊上班族　股民平均損失23.5萬元

川普關稅「全民股災」衝擊上班族　股民平均損失23.5萬元

關鍵字：

法律人權張劭斌殺人新北市副發言人槍殺高等法院投資和解

讀者迴響

熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

米可白爆情變小3歲孫綻！　同居吵房租水電鬧分手

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

看過最好看的國片？　一票人點名它：窒息感太真實

川普又命令聯準會：立刻降息

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面