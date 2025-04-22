持滅音槍殺債主！新北市前副發言人胞弟命案　兇手二審仍判無期

▲男子姚宗秦，槍殺新北市府前副發言人張劭斌胞弟，二審仍判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市前副發言人張劭斌的胞弟，2023年5月間因催討友人姚宗秦積欠的150萬，竟遭姚男以滅音槍槍殺。姚男一審遭重判無期徒刑，案件上訴二審期間，姚男雖藉口有意和解，但實際上並未做出任何補償。全案於22日宣判，高院駁回上訴，仍將姚男判處無期徒刑。可上訴。

一審判決指出，張劭斌的胞弟張威凱，與凶手姚男交好，但雙方有投資糾紛，姚男積欠張威凱150萬元。去年5月間，姚男不滿張威凱催討，決定要殺害張威凱。姚男謊稱要償還款項，約張威凱下班後到自己五股區住處；張威凱到場後，姚男戴上黑色手套，持裝有滅音管之手槍，自後方朝張威凱後開槍，張威凱當場頭部中彈出血而死亡。

姚男殺人後，將屍體放入大型塑膠箱，並清理住處客廳內之血跡及相關跡證後，於晚間10時許，找了不知情的友人，將裝有屍體的大型塑膠箱搬上自己所有的賓士轎車，駕車前往新北市五股區外寮路，將裝有屍體的大型整理箱棄置在路旁邊坡。隔沒幾天屍體被發現，全案因此爆發，檢警循線逮捕姚男。

案發後震驚社會，姚男被檢方依照殺人等罪嫌提起公訴。一審由新北地方法院國民法官審理，並委請台大醫院鑑定，其中鑑定報告明確指出：「被告表示若再來一次，本案事件的發生機率還是很大。…被告並表示自己對於本案…不會後悔，因為做過的事情，後悔本來就都是沒有用的事情。」國民法官最後將姚男依照殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，槍砲罪判刑8年1月、併科罰金10萬元，棄屍罪部分判刑3年。合併應執行無期徒刑、併科罰金10萬元、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，張劭斌陪同母親出庭。張母泣訴，被告實在無意願和解，只是利用和解來拖延刑期，這對家屬來說，根本就是重擊。而張劭斌雖然在一審時強硬表示，希望能一命換一命，因為被告曾說要讓他們一家人消失，若未判處死刑而讓姚男假釋出獄，這將讓家屬很恐懼，所以請求判處死刑；但張劭斌在二審卻非常低調，僅說尊重法院判決。

全案於22日宣判，高院駁回上訴，仍舊維持一審的無期徒刑、褫奪公權終身，張劭斌與姚男均未到庭聆聽宣判。