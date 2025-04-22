陸2025首季接舉報案83.4萬件　處分18.5萬人...省部級幹部14人遭懲

▲大陸中央紀委國家監委辦公大樓。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸中紀委國監委今（22）日公佈2025第一季度監察治理成果。報告顯示，全國紀檢監察機關共接收信訪舉報83.4萬件次，其中，檢舉控告類信訪舉報23.1萬件次。在立案的22萬件素材中，立案省部級幹部13人、廳局級幹部1037人、縣處級幹部8285人、鄉科級幹部2.7萬人，在基層幹部方面，遭立案的現任或前任村黨支部書記、村委會主任共1.9萬人。

▲大陸中紀委國監委公佈2025首季接獲舉報及處分數據成果。（圖／翻攝極目新聞，下同）

根據立案遭處分者共18.5萬人，其中，受中共黨紀處分者13.9萬人、政務處分則有6萬人。遭處分的省部級幹部14人，廳局級幹部910人，縣處級幹部7216人，鄉科級幹部2.3萬人，一般幹部2.4萬人，農村、企業等其他人員13萬人。

至於在2025年第一季度，大陸全國紀檢監察機關運用「四種形態」批評教育和處理37.5萬人次。其中，運用第一種形態批評教育和處理18.7萬人次，佔總人次的49.9%；運用第二種形態處理14.9萬人次，佔39.6%；運用第三種形態處理2萬人次，佔5.3%；運用第四種形態處理1.9萬人次，佔5.2%。

根據大陸中紀委國監委此前的說明稱，「四種形態」分別為，第一種形態，經常開展批評和自我批評，及時進行談話提醒、批評教育、責令檢查等或者予以誡勉，讓「紅紅臉、出出汗」成為常態。

第二種形態為，黨紀輕處分、組織調整，成為違紀處理的大多數；第三種形態則是黨紀重處分、重大職務調整的成為少數；第四種形態是嚴重違紀涉嫌犯罪追究刑事責任的成為極少數。