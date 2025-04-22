新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

▲國道3號南下雲林斗六段遊覽車事故4死。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者周湘芸／台北報導

新竹耀群科技公司2023年10月搭乘遊覽車前往員工旅遊，在國3南下雲林斗六路段與自小客車碰撞，造成4死22傷重大事故。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，發現事故駕駛員前一日工作負荷高於平日勤務，睡眠時數僅約有4小時，有短期睡眠不足情形，另也不排除駕駛事故時可能受藥物產生副作用影響，有恍神、數秒無法睜開眼睛情形。

耀群科技員工旅遊2023年10月包車前往劍湖山世界一日遊，未料，遊覽車司機在國道卻因超車不慎撞上小客車，導致遊覽車上1對母子、小客車駕駛及1名乘客死亡。

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運安會調查發現，事故駕駛員因前一日工作負荷高於平日勤務，壓縮其前一晚休息時間，睡眠時數僅約有4小時，有短期睡眠不足情形；另外，駕駛事故時也可能受到藥物產生副作用影響，有恍神、數秒無法睜開眼睛等，短暫性無法專注於道路環境及車輛操作情形，導致事故大客車於右方向燈閃爍的情況下，自外側車道逐漸向內側車道偏駛。

運安會指出，事故駕駛員於事故前一天的工作時間約12小時，駕車時間約9小時，符合法規規定，但休息時間不足6小時，不符合汽車運輸業管理規則第19-2條，連續2個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間規定。

此外，運安會也說，事故駕駛員自述於事故前服用舒寧必朗膠囊與永康緒膜衣錠各1顆，但此藥物與該員事故時突然恍神與短暫數秒無法睜開眼睛的關聯性較低。而調查小組無法確認事故前，事故駕駛員是否有服用含有苯二氮平類成分的藥物，因苯二氮平類鎮靜劑的副作用如精神恍惚與事故駕駛員自述事故時的徵狀相符合。

運安會指出，事故駕駛員在第一次撞擊後可能無法立即明確辨識周邊環境與其他車輛位置，並做出適當處置，而有過度向右轉向操作，使車身向左側傾斜、車頭朝約45度方向駛向外側車道，並擠壓到事故小客車，後續車頭碰撞外側護欄，車尾受到向右慣性影響碰撞外側護欄及隔音牆，造成車上2人死亡。

對此，運安會提出4項改善建議，其中，建議健全通運有限公司落實駕駛員管理制度，當發現駕駛員休息時間不足時，應主動調派其他適任駕駛員替代勤務，確保駕駛員能有符合法規的休息時間及足夠睡眠時間，並確實掌握駕駛員出勤狀況，妥善派遣勤務。

另外，運安會也建議，交通部公路局強化遊覽車客運業駕駛員駕車時間管理機制，避免業者所屬駕駛員發生連續2個工作日之間休息時間不符合法規要求情形。同時建議交通部，推動遊覽車裝設駕駛身分識別設備，以強化遊覽車客運業者與監理機關對於駕駛人駕駛時間與休息時間管理，強化大客車對乘客的安全保護性，預防有乘客身體部分拋出車外，以降低乘客因事故致傷亡風險。

交通部表示，將依運安會調查報告所提建議持續研議改善措施。