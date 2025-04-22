婆婆不滿「36萬聘金」轟：是在賣女兒　人妻1句話反擊

▲一名人妻抱怨婆婆。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

婆媳關係常常有問題！一名人妻抱怨婆婆，從結婚時就為了聘金吵鬧，認為是在賣女兒，對此她反問：「不然我買妳兒子好了」，痛斥對方很不合理，靠這筆錢就想奴役一個人，相當厚臉皮。

原PO在臉書粉專「靠北婚姻」指出，結婚時婆婆就大吵大鬧，不滿娘家結婚要求聘金36萬，因為老公想幫自己做面子，而這筆錢也是將來給女兒坐月子、買寶寶用品，以及帶孩子沒工作的補貼，婆婆卻認定這筆錢就是在賣女兒。

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原PO告訴婆婆：「不然我出這36萬買妳兒子好了」，但要求他們聘金要按傳統，包括是入贅過來，不能太常回婆家，還要晨昏定省孝順岳父母、包辦三餐，還要負責家事和小孩的教育，當然婆婆不願意。

原PO痛批，現在都已經2025年了，卻還是有老人得了便宜還賣乖，想用傳統來「PUA」現在的女性，36萬就想買斷一個人，想到現在的外籍看護一年都不這個錢，怒嗆「哪來的臉，36萬就想奴役別人的女兒一輩子？！」

▲婆婆覺得要求聘金是在「賣女兒」。

原PO認為，不出錢不出力的婆婆，就得學會閉嘴，長輩該有長輩的智慧和格局，才會贏得別人的尊重，「不要自己可以幸福，卻要破壞下一代的幸福，心胸狹窄的老女人才會為難別人的女兒」，假如破壞下一代幸福，只會落得晚年沒有後代，也沒人想回去探望的孤單老人而已。

原PO開炮，把媳婦當外人計較的婆婆還少嗎？婚前說好聽話畫大餅的男人還少嗎？並告誡女生，結婚了才會知道錢最實際，因為想空手套白狼的詐騙婆家太多。

貼文一出，引發一陣討論，「都是自私的，媳婦跟女兒永遠都不一樣的」、「婚前已經知道婆婆這樣的人，就應該果斷退婚了啊…」、「拿不拿都會說的很難聽！」、「很棒！敢據理力爭，婆媳最基本的尊重還是要有的，家才能和諧」、「這樣的婆婆，你以後有苦頭吃了，放生吧！」

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