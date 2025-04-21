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從太太懷孕→出月中！新手爸曝9個月花40萬嘆：保險套1盒只要500

近日，一名新手爸爸在統計了從2024年7月得知太太懷孕，到近日生產完又出月子中心的費用，發現9個月花了40萬，忍不住感嘆：「生孩子還是很花錢的各位。」（示意圖／翻攝pixabay）

▲新手爸算出光生一個孩子還沒開始教養，就要花40萬，忍不住感嘆：「生孩子還是很花錢的各位。」（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

新生兒出生率連年下降，是嚴重的國家問題。不過在走低的出生率背後，仍有一對對小家庭的父母為了寶寶，努力一肩挑起沉重的負擔。近日，就有一名新手爸爸統計了從2024年7月得知太太懷孕，到近日生產完又出月子中心的費用，發現9個月花了40萬，他忍不住感嘆：「生孩子還是很花錢的各位，1盒保險套500元、1個孩子500萬，請大家斟酌一下。」讓不少網友直呼：「生小孩真的要有資產才能生耶！」

該名網友在Dcard親子版以「從老婆懷孕到出月子中心的花費」為題發文，表示自己剛剛經歷完與新生寶寶的大戰，終於有時間坐下來好好整理這段時間的花費，時段則是從去年7月得知太太懷孕開始，到近日出月子中心，總共9個多月接近10個月的時間。

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根據這名新手爸爸紀錄，在太太懷孕到寶寶出生期間，後，各種費用包含產前檢查、高層次超音波、糖尿檢測、醫療、生產住院、減痛針、藥物、出院等，共計60761元。而為太太買的各種孕婦用品，包含內衣、托腹帶、月亮枕、妊娠紋霜、待產用品、營養品等共計25559元。

另外，為了寶寶買的各種衣物、用品、寶寶攝影機、寶寶床、櫃子、汽車座椅、母乳收集器、益生菌、乳液、奶粉、寫真等，花了95327元；其中他還特別註明，在與太太一同參加母嬰展時，腦波很弱的遭到業務員洗腦，簽下了兒童讀物與各種小禮品的7年長約，讓他心中充滿悔恨。

此外，還有寶寶的醫療保險2.3萬、各種彌月禮盒2.3萬、月子中心21天的費用將近17萬等的費用等……零零總總算下來，不到10個月花了39萬6184元。過幾天要帶寶寶回診做新生兒檢查，預計還會再花2萬元。讓原PO忍不住感嘆：「生孩子還是很花錢的各位，1盒保險套500元、1個孩子500萬，請大家斟酌一下。」

這名新手爸爸的感嘆，引起許多爸媽的共鳴：「我只從孩子出生那刻起算到孩子滿100天就花了50萬」、「禾馨剖腹產23萬、月子中心18萬，什麼都還沒買已噴41萬」、「你的花費已經超便宜了，我認真算過懷孕到出生3個月內大概噴80萬左右！」、「大概從兒子出生的前後一個月我花出去7X萬有了。」更有人提醒：「花錢的在後面！幼兒園…公立跟準公共很便宜，私立的一年20萬起跳。」

還有不少網友看完感嘆：「孩子是奢侈品」、「生小孩真的要有資產才能生耶！ 沒資產會覺得生養小孩是件辛苦的事。」更有人好奇：「看各位隨便花都幾十萬起跳，很好奇社會弱勢的家庭到底怎麼把小孩生出來的…」

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