台灣藝術家黃詩硯　光雕作品點亮法國

▲Roubaix市政廳放映日期為2025年4月25日與26日。

生活中心／綜合報導

來自台灣新竹、現居巴黎的動畫導演與藝術家黃詩硯（Shih-yen Huang），近期受邀參加「2025 Video Mapping Festival」，並在法國北部的兩處歷史地點創作光雕投影作品。這兩處場地分別是魯貝（Roubaix）市政廳與Wallers市的阿倫貝礦坑創意中心（Arenberg Creative Mine）。

黃詩硯的第一件作品《金屬低語》（《Cliquetis Murmuré》），靈感來自魯貝市的紡織工業歷史，將紡織機械的聲音轉化為視覺韻律，並結合自然元素如蒲公英和海浪，使古老建築煥發新生命。

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另一件作品《加速度》（《À Vive Allure》）則在Arenberg Creative Mine放映。作品以地下坑道為隱喻，搭配節奏明快的音樂和幾何圖形，展示礦脈的視覺回聲，象徵記憶與歷史的交錯。值得一提的是，Wallers-Arenberg礦坑遺址自1992年起被列為法國歷史古蹟，並於2012年納入聯合國教科文組織世界遺產。

▲台灣藝術家黃詩硯目前旅居法國巴黎。。

這兩件作品由法國非營利組織Rencontres Audiovisuelles製作，並獲得歐盟FEDER基金支持，於2025年春季的第七屆Video Mapping Festival中展示。這個節日是歐洲重要的光雕藝術活動之一，吸引來自世界各地的藝術家參與，將科技藝術融入城市。

黃詩硯自2013年起旅居法國，畢業於國立臺灣師範大學油畫系，後進入巴黎裝飾藝術學院（ENSAD）動畫系。她的動畫短片《蝴蝶果醬》（Butterfly Jam, 2021）曾入圍第五十八屆金馬獎最佳動畫短片，並在法國安錫國際動畫影展和薩格勒布動畫影展獲獎。她的創作橫跨動畫、裝置與空間敘事，常關注人際關係中的暴力痕跡，並將其轉化為普遍情感。

黃詩硯的藝術語言遊走於詩意與詭譎之間，將私密觀察化為普遍情感，她的作品經常探討人際關係中的暴力痕跡如何體現在物與空間之中。