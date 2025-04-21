　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣藝術家黃詩硯　光雕作品點亮法國

黃詩硯與光雕作品（圖／黃詩硯提供）

▲Roubaix市政廳放映日期為2025年4月25日與26日。

生活中心／綜合報導

來自台灣新竹、現居巴黎的動畫導演與藝術家黃詩硯（Shih-yen Huang），近期受邀參加「2025 Video Mapping Festival」，並在法國北部的兩處歷史地點創作光雕投影作品。這兩處場地分別是魯貝（Roubaix）市政廳與Wallers市的阿倫貝礦坑創意中心（Arenberg Creative Mine）。

黃詩硯的第一件作品《金屬低語》（《Cliquetis Murmuré》），靈感來自魯貝市的紡織工業歷史，將紡織機械的聲音轉化為視覺韻律，並結合自然元素如蒲公英和海浪，使古老建築煥發新生命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一件作品《加速度》（《À Vive Allure》）則在Arenberg Creative Mine放映。作品以地下坑道為隱喻，搭配節奏明快的音樂和幾何圖形，展示礦脈的視覺回聲，象徵記憶與歷史的交錯。值得一提的是，Wallers-Arenberg礦坑遺址自1992年起被列為法國歷史古蹟，並於2012年納入聯合國教科文組織世界遺產。

黃詩硯與光雕作品（圖／黃詩硯提供）

▲台灣藝術家黃詩硯目前旅居法國巴黎。。

這兩件作品由法國非營利組織Rencontres Audiovisuelles製作，並獲得歐盟FEDER基金支持，於2025年春季的第七屆Video Mapping Festival中展示。這個節日是歐洲重要的光雕藝術活動之一，吸引來自世界各地的藝術家參與，將科技藝術融入城市。

黃詩硯自2013年起旅居法國，畢業於國立臺灣師範大學油畫系，後進入巴黎裝飾藝術學院（ENSAD）動畫系。她的動畫短片《蝴蝶果醬》（Butterfly Jam, 2021）曾入圍第五十八屆金馬獎最佳動畫短片，並在法國安錫國際動畫影展和薩格勒布動畫影展獲獎。她的創作橫跨動畫、裝置與空間敘事，常關注人際關係中的暴力痕跡，並將其轉化為普遍情感。

黃詩硯的藝術語言遊走於詩意與詭譎之間，將私密觀察化為普遍情感，她的作品經常探討人際關係中的暴力痕跡如何體現在物與空間之中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅「全民股災」衝擊上班族　股民平均損失23.5萬元
快訊／新竹某科技園區主管墜樓　倒人行道死亡
快訊／板橋火車站1男落軌　夾困失去生命跡象
李多慧親姊要結婚了！「一家四口罕正面入鏡」2.2萬人激讚：都
獨／12強球星正妹妻也被騙　代購假鞋網紅名單曝
美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」！　最安全5款曝光
獨／朱立倫、黃國昌共商國是　地點曝光
快訊／又有醫院遭駭客攻擊　8萬名病人個資恐洩
獨／1天僅賣30個！飯糰老闆舉牌鞠躬親送客　好友曝創業辛苦談
飯糰店被砸！律師願出租30坪店面「租金3萬3」：接受用飯糰抵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「神奇水果回歸了」　會員喊超甜：搬了1箱

小姑突問瑞士旅遊價格！人妻秒察覺有鬼　「1招」讓她討不到便宜

台灣藝術家黃詩硯　光雕作品點亮法國

30多歲男主管禿頭以為遺傳　就診一驗竟是「梅毒二期」

日式飯糰店被砸！律師願出租30坪店面「租金3萬3」：接受用飯糰抵

「早餐店飲料都很難喝」他超不解！網推爆名單：比手搖飲好喝

高雄飯糰店要搬家！　台灣人「秒出1招」神補刀惡房東

傳8成藍委挺倒閣？　張益贍列9點「揭國民黨算盤」：北市是重災區

飯糰店被趕！他想起10年前「也遇惡房東」　被嗆：沒我你能賺錢嗎

快訊／2縣市亮「高溫黃色燈號」　上看36度

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

KKBOX／〈苦茶〉18年了！　全場跟棒棒堂大合唱

好市多「神奇水果回歸了」　會員喊超甜：搬了1箱

小姑突問瑞士旅遊價格！人妻秒察覺有鬼　「1招」讓她討不到便宜

台灣藝術家黃詩硯　光雕作品點亮法國

30多歲男主管禿頭以為遺傳　就診一驗竟是「梅毒二期」

日式飯糰店被砸！律師願出租30坪店面「租金3萬3」：接受用飯糰抵

「早餐店飲料都很難喝」他超不解！網推爆名單：比手搖飲好喝

高雄飯糰店要搬家！　台灣人「秒出1招」神補刀惡房東

傳8成藍委挺倒閣？　張益贍列9點「揭國民黨算盤」：北市是重災區

飯糰店被趕！他想起10年前「也遇惡房東」　被嗆：沒我你能賺錢嗎

快訊／2縣市亮「高溫黃色燈號」　上看36度

快訊／台股收盤大跌288.83點　台積電跌15元至835

川普關稅「全民股災」衝擊上班族　股民平均損失23.5萬元

「禰豆子」真人8月來台灣了！崔叡娜、Xdinary Heroes、ONEWE接力唱

吉晟生技與韓國DuChembio合作　簽署帕金森氏症用藥技轉協定

《角頭》宇宙回歸！南北台灣6巨頭合體「成人版大橋頭」新大哥是他

天道盟公主奪命　小弟出庭對質：你打的！死者真說過「愛妹妹」

周湯豪合體村上隆「看NewJeans演出」！網暴動：我的偶像看我的偶像

抓姦在床「90秒崩潰音檔」瘋傳！　港男歌手謝罪：辜負了妳7年感情

「課外有情天XII」創新體驗　全台大專教師齊聚曾文交流

快訊／新竹某科技園區驚傳墜樓！　主管頂樓墜落人行道亡

28年 #老賓士 不見了！　竊賊冒充 #車主 報廢賺6千

生活熱門新聞

最新詐騙！　一堆人中招

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

生雞肉煮前別水洗　食藥署解釋原因

詹江村爆「社運一堆色女」：邊搞罷免邊一夜情

經典賽國手「20歲辣女友」IG解放！　他6字表達不滿

飯糰店被砸要找新地點　高捷出手了

楊舒雅凱道唱「女人也能幹男人」嗆辣歌詞　全場傻眼

高雄飯糰店要搬家！台灣人「出1招」神補刀惡房東

飯糰店被砸！律師願出租30坪店面租金3萬3

婆婆罹癌要求請看護　夫妻拒絕竟被罵不孝

高雄飯糰夯爆！許常德預測「惡房東下場」　網狂讚

快訊／5縣市大雨特報「1地注意雷雨」！最新警戒區域曝

更多熱門

相關新聞

春季風暴襲歐洲　義父子救援中墜天坑慘死

春季風暴襲歐洲　義父子救援中墜天坑慘死

春季風暴最近肆虐歐洲，導致多國災情頻傳。西班牙、法國、瑞士與義大利多地傳出暴雨、山洪與罕見四月雪，多處道路封閉、火車停駛，另外還有數千戶家庭供電中斷。義大利一對父子在救援行動中遭遇地陷，座車墜入天坑沖入河中，最後雙雙遇難。

哪部動畫「從小看到大」卻不膩？網點名這部

哪部動畫「從小看到大」卻不膩？網點名這部

法籍舞蹈師1日性侵2女　二審仍判7年

法籍舞蹈師1日性侵2女　二審仍判7年

法國女生愛牌ba&sh春夏重點必收

法國女生愛牌ba&sh春夏重點必收

馬克宏籲暫停投資美國　藍議員：台灣也應考慮暫緩台積電赴美

馬克宏籲暫停投資美國　藍議員：台灣也應考慮暫緩台積電赴美

關鍵字：

黃詩硯台灣導演法國光雕動畫

讀者迴響

熱門新聞

最新詐騙！　一堆人中招

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

紐時：川普將動手「改組國務院」

房東發飆片！穿紅色連身裙「暴砸飯糰店」全都錄

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

生雞肉煮前別水洗　食藥署解釋原因

詹江村爆「社運一堆色女」：邊搞罷免邊一夜情

經典賽國手「20歲辣女友」IG解放！　他6字表達不滿

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面