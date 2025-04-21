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飯糰店被砸要找新地點　高捷出手了：可以考慮在站內設點

▲日籍老闆隨著台籍妻子返台定居、開店，卻因生意太好被女房東砸店。（圖／翻攝IG／日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產）

▲日籍老闆隨著台籍妻子返台定居、開店，卻因生意太好被女房東砸店。（圖／翻攝IG／日本飯糰專賣店おら家/樋口飯糰/新潟觀光物產）

記者柯振中／綜合報導

高雄市鼓山區一間日式飯糰店因生意太好，導致邵姓女房東眼紅漲租、砸店逼搬離，在社會上引起廣泛關注，也有大量高雄人到店家支持。由於店家十分無奈，打算另搬地址繼續營業，高雄捷運於是拋出橄欖枝，告知店家「或許也可以考慮設在捷運站內」，若有興趣的話可以再討論。

經營日式飯糰店的樋口先生與台籍妻子結褵多年，退休後隨著愛妻來台定居，並且開了飯糰店，想將日式美食發揚光大。怎料因為店家生意火爆，邵姓女房東因此感到不滿，揚言房租要漲2倍、否則就搬離，日前更是情緒失控砸店。

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▼高雄捷運拋出橄欖枝，希望飯糰店到捷運開業。（圖／翻攝臉書／日本飯糰專賣店おら家）

▲▼高雄捷運拋出橄欖枝，希望飯糰店到捷運開業。（圖／翻攝臉書／日本飯糰專賣店おら家）

在砸店的過程中，樋口先生不慎受傷，也對此感到失望，難道高雄的房東、台灣的房東都是這樣嗎。台籍妻子張女也在IG粉專上發文，指稱要另覓地點營業。

事件在網路上掀起大量討論，高雄人撻伐邵姓女房東之餘，也不忘發起新台幣下架的活動，將飯糰店擠得水洩不通，用力把飯糰店的產品給買光。

許多人對此留言力挺店家，高雄捷運粉專也在貼文下留言，若有意願另尋他址開店，可以考慮設在捷運站內。如果有興趣討論細節的話，可以直接思迅他們接洽，或是提供聯繫窗口，他們將主動致電。

 
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