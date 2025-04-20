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新北挖眼案太兇殘！嫌犯僅12萬交保　高大成憂造成不良示範

▲▼苗栗警方開2槍擊斃持雙刀男子，高大成認為，警方自我保護無執法過當問題。（圖／民眾提供，下同）

▲新北挖眼案，高大成認為僅以12萬元交保，恐對社會造成不良示範。（圖／民眾提供，下同）

記者白珈陽／台中報導

新北市簡姓男子與鄰居連姓男子因爭水管問題發生衝突，簡男不滿被連男咬住手臂，涉嫌將連雙眼挖出，檢方複訊後命簡12萬元交保。對此，法醫高大成表示，僅以12萬元交保，恐怕稍嫌過輕，對社會造成不良示範，但也尊重檢察官的考量。

高大成指出，一次要挖出兩顆眼球難度相當大，可以說是不可能，研判簡男是分成兩次將連男雙眼挖出，若只是因為被咬而防禦，只需要挖掉一顆眼球，對方一定會痛得無法動彈，即達成防衛目的，簡卻兩顆眼球都挖掉，恐怕防衛過當。

高大成說，他問過眼科醫師，像本案視神經、眼球肌肉都被扯斷，完全沒有接回去的可能，兇嫌手段兇殘，檢察官以12萬元交保，會不會被社會大眾認為只要花12萬元就能解決？恐造成不良示範。但他也說，可能檢察官考量到嫌犯的經濟狀況，予以尊重。

▲▼ 新北市雙溪區17日上午發生一起驚悚衝突挖眼案件 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 新北市雙溪區17日發生驚悚的挖眼案件 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 新北市雙溪區17日上午發生一起驚悚衝突挖眼案件 。（圖／記者郭世賢翻攝）

據查，簡（42歲）、連（59歲）是鄰居，17日上午9時許，2人因為水管問題吵架，連男趁機咬住簡男左手臂，簡試圖掙脫不成，竟然徒手插進連男眼中，挖出雙眼丟在地上，一顆眼珠還被捏爛，另一顆則完整在他身旁，直到連男倒地後，他才自行赴警局自首。

警消緊急將連男送醫搶救，並在案發現場發現連的兩顆眼球，一併送往醫院，但為時已晚，連確定失明。簡男被警方依殺人未遂罪移送基隆地檢署偵辦，檢察官複訊後諭知12萬元交保。

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