快訊／苗栗警擊斃「雙刀家暴男」3萬交保　頭份警分局回應了

▲吳姓警員開槍擊斃持雙刀家暴男遭交保，頭份警分局長林育旺代表警方表態力挺。圖為頭份分局外觀。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份警分局吳姓警員開槍擊斃持雙刀有攻擊傾向的家暴男，苗栗地檢署偵訊後今（18日）晚依過失致死罪嫌，將吳姓警員裁定3萬元交保，讓警界感覺士氣受挫。頭份警分局林育旺表態力挺同仁，絕不會讓勇於任事的同仁孤獨面對司法纏訟。

頭份警分局今（18日）凌晨接獲民眾報案稱，頭份市信義路發生家庭暴力案件，立即通報線上警網2名吳姓警員前往處理。警方到場時，蔡姓男子（49歲）與陳姓女友（43歲）有感情糾紛，雙方自住處爭吵至1樓，蔡男發現警方到場，持揮舞雙刀逼近警方並挾持被害人脖子。

▲吳姓警員開槍擊斃持雙刀家暴男遭檢方裁定3萬交保；圖為苗栗地檢署外觀。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

警方說，吳姓警員喝令蔡男放下刀械但不聽勸阻，眼看蔡男持刀攻擊被害人脖子，並再度朝警方逼近，因情況急迫，警方為避免被害人與同仁自身安危才開2槍制止，蔡男左胸口中彈倒地，送醫搶救宣告不治。

承辦檢察官蘇皜翔勘察警方執勤秘錄器影像和相關證詞，初步認為開槍警員涉犯過失致死罪嫌，有犯罪嫌疑、但無羈押原因，裁定3萬元交保，並強調目前只是偵查初期，檢方會積極蒐集相關證據，釐清真相。但交保消息傳出，引發基層警員士氣低落。

頭份警分局長林育旺晚上表示，對於地檢署檢察官裁定對執勤同仁交保的決定，雖感到驚訝，但也只能尊重；他說，對員警因執行公務涉及訴訟，警方必定給予積極的協助，不會讓勇於任事的同仁孤獨面對司法纏訟。

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