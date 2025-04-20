不只利益！兩岸要有情有義　連勝文籲「拋開成見」一起度過關稅戰

▲ 國民黨副主席連勝文 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／浙江報導

台海緊張之際，浙江省杭州今（20）日舉行首屆「兩岸基層民生發展交流會」，兩岸共200多人參與活動。國民黨副主席連勝文稍早致辭指出，希望大陸能順利度過關稅戰，台灣同樣面對困難的時刻，希望「海峽兩岸可以拋棄成見，互相幫助。」他也提出自己父親連戰曾說，「國際間只有利益，但兩岸不只有利益，要有情有義，才是追求雙贏的真諦。」

大陸方面出席，大陸國台辦主任宋濤、浙江省委書記王浩、常委秘書長邱喜聞、鄭江省副省長盧山；台灣方面出席有國民黨副主席連勝文、新北市議會會長蔣根煌、台灣商總榮譽理事長賴正鎰、旺旺集團副總周錫偉，共兩百多人參加2025年「兩岸基層民生發展交流會」。

連勝文首先說起自己與浙江淵源，自己母親是浙江海寧人，現今是浙江省嘉興市的一部分，自己是算是1/2的浙江人，自己也有親戚在杭州。他也舉例浙江與台灣的關係特別密切，台北市很多的街道都是用浙江的城市來命名，比如說國民黨總部就在杭州南路，自己買早餐的地方就在溫州街，自己的曾祖父袁亞達是來自台灣台南的歷史學家及詩人，曾經在杭州西湖旁邊瑪瑙寺居住相當長的時間。

連勝文繼續說，大陸總書記習近平擔任浙江省省委書記期間也曾籌劃，把祖父當年居住的瑪瑙寺變成紀念館，以及是兩岸交流一個重要地方，館中也呈現許多過去百年來的台灣大陸中重要的史料。

回溯歷史，連勝文提及自己父親連戰先生2005年首次和平之旅，代表中國國民黨代表團大陸訪問，開展兩岸過去20年交流奠定堅實的基礎，而後2015年再次從台灣出發赴陸，在高速公路上曾經遇到駕車衝撞車隊，即使過程艱辛，依然堅持兩岸和平的理念，之後啓發許多人對兩岸關係未來和平發展的憧憬，以及追隨腳步，一起推動兩岸和平。

連勝文表示，談及台海局勢，連勝文過去20年海峽兩岸用理性對話，證明也能和平共處，然後簽署ECFA以及21項協議，為兩岸的經貿交流奠定了堅實的基礎。「即便現在台灣當權者對於兩岸關係的阻撓，比起20年前有過之而不及，讓兩岸陷入驚濤駭浪之中，即使有任何人為阻礙，相信也絕對無法切斷，兩岸建立的各種密切的合作的關係。」

連勝文那麼回顧過去20年，兩岸的交流重大成就，那麼當然也有些一些人並不滿意，持續需要改進的地方，但是我們始終認為兩岸同為中華民族也有共同利益，公司也面對相同的挑戰，那麼我認為只要大家能夠心平氣和，互相尊重，共同的合作，那終究是守得雲開終見月，無論經歷多少波折，也必定能夠將兩岸關係持續的向正面的方向推進。

他進一步說，海峽兩岸各自在國際經貿上面臨著重大的衝擊考驗和巨大風險。同時過去的20年當中，台灣是中國大陸出口貿易的重要的夥伴。因此，兩岸之間有休戚與共十分重要，「我的父親曾經在小時候跟我講過，國際間只有利益，沒有泡沫，兩岸之間不只有利益，更有情誼，要有情有義，才是我們追求兩岸雙贏的真諦。」

連勝文指出，個人希望大陸能順利度過國際貿易風波，同樣困難的時刻，海峽兩岸可以拋棄成見，互相幫助，一起夠度過困難時刻，克服困難和挑戰。

今年也是抗戰的勝利80週年紀念。連勝文指出，西湖旁邊就有國軍第八十八師淞滬戰役抗戰陣亡將士紀念館，自己小時候看過「八百壯士」電影，就是國軍第八十八師在抗戰初期編制的部隊，為了國家民族犧牲寶貴的生命來換取中華民族的生存。他也相信，抗戰勝利80年之後，相信中華民族依舊有勇氣和堅毅的精神，能夠面對來自四面八方的各種挑戰與困境。

連勝文最後強調，「中國國民黨與大陸方面同樣懷有民族復興的理想，因此我們反對『台獨』，也會持續在『九二共識』基礎上與大陸方面推動各項工作，持續為兩岸的同胞兩岸民眾謀求最大的福利。」