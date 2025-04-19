倉庫驚現無名女屍！欠費被清空才揭發　遺體塞桶內飄異味

記者葉睿涵／編譯

日本埼玉18日傳出一起疑似棄屍的案件，有回收業者在所澤市一處無人管理的自助儲藏室中，震驚發現一具女性遺體，目前警方正對死者身分與儲藏室租用合約詳情展開調查，並研判案件涉及遺體棄置行為。

據NHK報導，這具女屍是在18日於吉川市一家回收公司場內所發現。當時，遺體被裝在一個直徑約60公分、深約90公分的桶子裡。警方指出，死者為一名成年女性，衣著整齊，屍體上方覆蓋著藍色防水布。目擊者形容桶子上壓有重物，現場還散發出一種從未聞過的異味。

進一步調查顯示，發現女屍的桶子原本存放於所澤市一座倉儲設施內，17日因租用人未繳費，由管理公司委託回收業者處理後轉運至吉川市倉庫，未料竟因此發現桶內居然藏有遺體。根據倉儲設施用戶描述，該場地屬於無人管理型，用戶可透過網路簽約即可啟用倉儲空間，無須與工作人員或其他使用者實際碰面。一名用戶坦言，從未與其他租用人見過面，使用上幾乎沒有接觸。

報導稱，案發當晚10時左右，曾有一名男子前往相關儲藏室所在的位置，隔日警方已封鎖現場調查。目前，警方正深入調查儲藏室的使用人與相關合約內容，並將持續追查死者身分與桶子來源，釐清案件是否涉及刑事犯罪。