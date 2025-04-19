想造訪青瓦台拍照要趁早！南韓總統「該在哪辦公」　李在明回答了

▲李在明、金慶洙、金東兗參加共同民主黨總統候選人提名初選。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓前總統尹錫悅本月4日遭到罷免下台，使新一屆總統大選預計6月3日實施，導致民眾擔憂青瓦台未來是否不再開放參觀，因此最近造訪青瓦台的遊客數明顯增加。對此，共同民主黨前黨代表李在明表示，未來一旦當選總統，將暫時使用位於首爾市龍山區的總統辦公室，之後才會遷移至青瓦台辦公。

根據韓媒《News1》，為了全心全意投入參選，李在明辭去共同民主黨黨代表一職，在黨內初選階段，與前慶尚南道知事金慶洙、京畿道知事金東兗昨（18）日晚間共同出席在MBC電視台位於首爾市麻浦區上岩洞總部所舉辦的電視政見辯論會，闡述其未來對於國政經營的計畫。

金慶洙向李在明問道，「若順利當選大韓民國總統，您是否有想過該在哪裡辦公嗎？」

▲尹錫悅當選總統後，將辦公處遷移至位於首爾市龍山區的總統辦公室。（圖／達志影像）

對此，李在明回答道，「目前位在首爾市龍山區的總統辦公室，因為維安問題相當嚴重，因此需要有應對策略。不過目前來看，無論總統檢討前往哪一處辦公，似乎不太合適，但又不太能浪費國民們的血汗錢提早進行準備，也不可能在家辦公。」

李在明闡述計畫，「因為世宗市的總統辦公室不可能馬上就建好，因此我可能會先使用龍山（總統辦公室），並在下一階段迅速裝修青瓦台，進去青瓦台辦公。雖然又是一大爭議，但這涉及修憲問題，因此儘管還不知道可行性，但未來若將（首都）完全遷移至世宗，並在那興建（辦公室），使世宗成為最終的停留地。」

金慶洙提議，一旦當選總統，則在執政初期時就應該在世宗市興建總統辦公室。對此，李在明回應，「從現實層面來看，恐怕難以立刻將焦點轉移至那裡（世宗）。」

▲青瓦台時隔74年，終於對一般民眾全面開放。（圖／路透社）

據悉，尹錫悅2022年3月當選總統後，便立刻推動將總統辦公室從青瓦台遷移至首爾市龍山區的方案。文在寅該年5月卸任退居青瓦台後，尹錫悅旋即將青瓦台開放給一般民眾參觀，將原國防部大樓改造成總統辦公室，並斥資將外交部長官邸改造成總統官邸。

隨著尹錫悅遭到罷免下台，共同民主黨內再度提出將總統辦公處遷移至世宗市的構想，前總統盧武鉉曾計畫將首都從首爾遷至世宗。同時，民眾擔憂未來一旦李在明當選總統，很可能將遷回青瓦台辦公，因此青瓦台造訪遊客人次激增，加上氣候回暖，使得遊客回流，光是6日當天就有1萬714人次造訪。