不爽小姐跑檯！金門3男砸酒店被打趴　1人昏迷專機送台灣急救

▲金門一家KTV酒店爆發肢體衝突，酒客鬧事被打到昏迷。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門一家KTV酒店爆發肢體衝突！一對梁姓兄弟和鄭姓男子共3人到酒店消費，時間結束後，他們不滿酒店妹要跑檯離場，在包廂摔酒瓶、酒杯，結果反被店家工作人員打趴在地，導致1人頭流血、1人昏迷，其中梁姓弟弟被打到顱內出血，於凌晨緊急送往台北治療。全案將依刑法傷害、毀損罪及社會秩序維護法究辦。

據了解，梁姓兄弟及鄭男於昨（16）日夜間23時15分，前往金湖地區某家有女倍侍KTV酒店消費，沒想到時間到點後，3人不滿坐檯女侍要跑檯離場，竟在包廂內持高粱酒瓶及酒杯摔擲、搗毀桌上物品，店家見狀上前制止理論，雙方一言不合衍生肢體衝突，警方獲報後，立即啟動快打警力馳赴現場疏處。

員警到場時，見包廂內杯盤狼藉，梁姓兄弟及鄭男分別倒臥及蹲坐走廊，其中1人頭流血、1人昏迷，即報請消防隊派遣2輛救護車將傷者送往部立金門醫院治療，餘相關人員則帶回分局調查釐清案情。

據了解，其中梁姓弟弟頭部受傷，經診治為頭部受重創致臚內出血，經醫生評估有生命危險，於凌晨3時許以安捷救護專機後送台北榮民總醫院。警方蒐證完備，後續將依刑法傷害、毀損罪及社會秩序維護法究辦。