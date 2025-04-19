419反統戰遊行「播館長倒地片」　八炯喊：我繼承他的遺志對不對

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅八炯等人號召的「守護台灣，拒絕統戰」大會，今（19）日下午在凱達格蘭大道舉行。活動一開始，主辦方就播放了館長（陳之漢）的影片片段，以及館長2020年遭槍擊後倒地說話的畫面，緊接著，八炯便上台說，看到這麼多人到現場，就讓他知道「我今天繼承了館長的遺志，對不對？」

在「守護台灣，拒絕統戰」大會的活動現場，架設了投影幕，而在一開始，主辦方就播出了館長的影片片段，內容提到「我們跟中共講，有些你可以用錢買得到，但是尊嚴，不是每一個人都願意賣給你的。」然後就出現一個舉槍「砰」的畫面。

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緊接著，畫面又顯示館長說，「如果中共有一天敢武力侵台，我一定跟各位站上戰場，死也無所謂，因為我要保衛我的國家」。再接著，主辦方又播放好幾個館長不同時間的影片片段，包含「兩岸一家親不行嗎？你這麼喜歡打你去打啊」。

還有「如果讓館長領導我的軍隊，哪怕是一個排，如果你要跟館長打仗，我會說，我們今天沒有投降兩個字，我們把他打到沒有為止，就這麼簡單，你把我們打光，把我們殺光，看你要死多少人，才能把我殺光，你有槍、我有槍，互開嘛，不可能像現在這樣」。

▲現場播放館長影片。（圖／翻攝自YouTube／攝徒日記Fun TV）

以及「面對這麼可怕的200多萬解放軍，台灣20萬軍，你打上來至少花100萬人，你要先死100萬，那如果真的要打過來，真他X趕快打過來，不要整天在那飛啊飛的」、「留島不留人，我從他X的沒中槍，他X已經中槍又活過來了到現在，你他X的還在那邊XXX留島不留人」等等。最後更播放館長2020年遭槍擊後倒地說話的畫面，說道「請大家要傳承我的精神，一定要傳承我的精神」。

影片播畢後，八炯就上台高喊「陳之漢我來了！館長我來了！我今天非常擔心、非常害怕沒有人哪，但看到你們，我知道我今天繼承了館長的遺志，對不對？告訴我，你們誰5年前跟我一樣623站出來？誰？我們今天都變成館長口裡的蟑螂，我要告訴陳之漢，啊算了，我要罵髒話，算了不要」。

事後就有網友在PTT的Gossiping板上，討論此事，「蛤，播阿館的影片是什麼邏輯」、「館長又不是綠的，播這個是反效果吧」、「這跟大罷免關聯在哪？就想羞辱阿館而已」。