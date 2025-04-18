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詐157億5千人受害！北檢「斬金行動」起訴80人　最高求刑25年

▲新北刑大執行斬金行動，全台共查獲31處，逮捕56人查扣贓款1千3百多萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲台北地檢署指揮新北市警局刑警大隊執行4波斬金行動，查獲詐騙金額高達157億餘元、逾5000人受害。（資料照／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民／台北報導

以歐姓女子為首的美樂公司，與詐團機房、車手集團及出金團隊形成電信網路詐欺一條龍，以2千多個假投資網站、應用程式搭配胡謅的分享文，8個月騙走5000多人共157億餘元，台北地檢署指揮新北市刑大發動4波「斬金行動」掃蕩，今（18日）起訴主嫌歐女等80人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，求處歐女25年徒刑、另60多人各求刑10年到22年，並通緝15名在逃嫌犯。

此外，本案目前包括歐女共在押51人，今也將移審台北地院，人數堪稱單一案件之冠，屆時將由承審合議庭趕工召開接押庭調查處理。

起訴指稱，本案先由境外詐團機房，架設逾2230個假投資網站及應用程式，機房成員佯裝投資公司人員，在社群軟體、通訊軟體刊登招攬廣告，以贈送投資書籍、分享投資秘訣、假出金分紅讓被害人嚐甜頭為餌，吸引被害人面交現金或匯款投資。

▲新北刑大執行斬金行動，全台共查獲31處，逮捕56人查扣贓款1千3百多萬元。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北刑大執行斬金行動，全台共查獲31處，逮捕56人查扣贓款1千3百多萬元。（資料照／記者陸運陞翻攝）

26歲歐女為首的美樂公司扮演「水房」，對接本案詐團機房成員成立通訊軟體群組，得知車手集團為詐團機房取得被害人現金製造金流斷點後，美樂公司派人接手贓款，轉交合作的出金團隊，依機房人員向被害人吹噓的獲利，到郵局臨櫃匯款或無摺存款到被害人帳戶，製造分紅假象。

此舉等於用被害人的錢騙取被害人信任、繼續付錢，一旦有人要求獲利了結，就會被詐團百般拖延或封鎖。新北市警局刑警大隊接獲多起報案求助，報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢主任檢察官曾揚嶺與檢察官蔡佳蒨、林小刊共同辦案，去年（2024年）底連續發動4波「斬金行動」搜索約談，扣得現金1324萬餘元、黃金460.75公克（約台幣128萬元），還有大麻煙彈、瓦斯槍、鎮暴彈等物。

檢警專案小組查出，歐女的美樂公司單日進出金額高達數千萬元甚至上億元，除調度出金團隊的「出金手」實施假投資詐術，美樂公司更負責將詐團贓款轉為虛擬貨幣洗錢隱匿，從去年5月到今年（2025年）1月，本案詐團共有多達1萬9274筆匯款記錄、金額高達14.2億餘元。

專案小組核對165報案資料與匯款記錄，查明已報案的假出金達8.5億餘元，總計被害人多達5080人、遍及全台，詐騙所得高達157.1億餘元。

檢警4波「斬金行動」共拘提100多名嫌犯，聲押禁見歐女等52嫌獲准，其中1嫌期間交保。檢方今依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》與《刑法》加重詐欺等罪嫌起訴80人。

檢方指歐女等人分工精細、以詐養詐，犯罪所得金額龐大，不僅騙取被害人積蓄，導致生活困頓與身心痛苦，更造成社會人際信任瓦解、情感疏離，具體求處歐女25年以上徒刑，另60多人各求刑10年到22年，建請沒收查扣物，並通緝15人、函請外交部對潛逃出境嫌犯廢止並註銷護照。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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