頭部中彈！中國夫妻在羅馬遇「槍擊」身亡　警方推測：有預謀

▲中國夫妻遇槍擊當場身亡。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

義大利羅馬皮涅托區14日晚間（當地時間）發生槍擊案件。一對中國夫妻在自家門口，遭到兇手埋伏攻擊，兩人頭部皆中彈，當場死亡。當地警方表示，經初估研判，兇手是有預謀的「清算式」謀殺。

綜合陸媒報導，遇害的夫妻是一對在當地生活的華僑夫婦，當時正騎著電動自行車回家，突然遭到兩名騎摩托車的槍手伏擊。

目擊者表示，案發前，一名蒙面男子曾按響公寓部分住戶的門鈴，要求開門，並來到兩人居住的樓層，現場共響起至少十聲槍響，部分子彈直擊男子頭部，令人觸目驚心，急救人員趕到時，兩人已無生命跡象，遺體倒在所居住公寓門前。

▲遇害的中國男子。（圖／翻攝自微博）

警方隨後封鎖現場，展開調查，地面散落大量彈殼，初步判斷這是一起有組織、有預謀的槍擊。目前，警方正透過，周邊的監視器畫面，追查嫌犯逃跑路線及身分。

調查顯示，遇害的中國男子從事紡織業，曾涉入利益糾紛。

中國駐義大利大使館表示，高度關注此案件，對兩名中國人不幸的遇害，深表哀悼，並向罹害者家屬表達慰問，「本館得知相關情況後，第一時間聯絡當地警方，表達關切，敦促意方加快破案，懲治兇手，並與死者家屬保持聯繫，提供必要協助，本館將繼續密切關注案件進展。」